メリット×サンリオの限定デザインが登場♡冬だけの可愛いシャンプーセット

花王「メリット」から、この冬だけの特別なサンリオデザインボトルが登場します。ハローキティ、ポチャッコ、ポムポムプリンが描かれた数量限定セットは、家族みんなで使いたくなる可愛さ♡外箱には切り取って遊べるキャラクターもデザインされ、シャンプータイムがもっと楽しくなりそうです。地肌にやさしい弱酸性処方や植物由来成分を取り入れたメリットならではの安心感も魅力。発売は2025年11月29日から全国で数量限定です。

ハローキティの限定ペアセット

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

「メリットシャンプー＆コンディショナーペアセット」には、人気のハローキティデザインが登場。

やさしい泡立ちで地肌を清潔に保つシャンプーと、指どおりなめらかで髪をさらさらに導くコンディショナーのセットです。

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

有効成分には植物由来の甘草エキス（グリチルリチン酸ジカリウム）を配合し、5つの植物由来エキスやフルーツ酸*1も取り入れました。

フケやかゆみを防ぎ、地肌と髪にやさしい弱酸性処方。ナチュラルフローラルの香りがふんわり広がります。

*1 シャンプーはリンゴ酸、コンディショナーは乳酸

YOLU春限定♡ナイトトリーツコレクションで全身うるおいケア

ポチャッコのリンスいらずセット

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

「メリットリンスのいらないシャンプーポンプ＋つめかえセット」は、ポチャッコが主役の限定デザイン。1本で地肌をすっきり、髪をさらさらに整える“時短ケア”が叶うアイテムです。

甘草エキスをはじめ、5つの植物由来エキスとリンゴ酸を配合し、やさしい泡でフケやかゆみも防ぎます。弱酸性処方のほか、パラベンフリー・合成着色料フリーのフリー設計。

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

高重合ジメチコン-1のリンス成分も配合され、忙しい日のケアにもぴったり♪

ポムポムプリンのキッズセット

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

「メリットキッズ泡で出てくるシャンプー＆コンディショナーペアセット」は、ポムポムプリンの愛らしい限定デザイン。

繊細な子どもの髪と地肌に配慮した処方で、シャンプーは汗やニオイをすっきり、髪がからまりにくい仕上がりに。コンディショナーは細い髪もするんとまとまり、乾かしやすいのがポイントです。

©︎ 釻25 SANRIO Ⓗ

植物由来成分2やうるおい成分3を配合し、弱酸性で安心して使えます。

*2 ユーカリ葉エキス、カミツレ花エキス、グリセリン

*3 植物由来エキス（ユーカリ葉エキス・カミツレ花エキス）、乳酸

家族で楽しむ冬限定の“かわいいケア習慣”

この冬だけ会えるサンリオキャラクターデザインのメリットシリーズは、家族みんなで使いたくなる可愛さと、地肌や髪に寄り添うやさしさが魅力です。

ハローキティ、ポチャッコ、ポムポムプリンが並ぶだけで、毎日のケア時間がちょっと特別に♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。笑顔になれるバスルームアイテムで、冬のヘアケアをもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか♪