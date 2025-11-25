＜契約と違う！＞平日だけの条件でパート勤務。しかし先輩たちから「土日祝も出ろ」と命じられました
職場でのトラブルを完全に避けて通るのは、なかなかに至難の業でしょう。大きいものから小さいものまで、多少なりとも職場ではトラブルが起こりがちです。みなさんも一度は大変な事態に巻き込まれたり、困った人に出会ったりしたことがあるのではないでしょうか。
『パート先でモヤモヤすることがありました』
投稿者さんはパートとして働いています。面接の段階で管理職の方から「平日のみで大丈夫です」と言われていて、契約もその通りにしてもらいました。しかし実際に働きだしてみると、一部の先輩パートさんたちから何度も「土日や祝日も出てほしい」と言われるようになったのです。ときには「あなたより子どもが小さい人だって土日に出てるんだよ！」と個室で強く迫られたこともあったのだそう。これでは怖くなってしまうのも当然ですね……。
「どうするべきだったのか」と混乱した投稿者さんは旦那さんに相談。すると旦那さんは「パートさんたちの言葉をそのまま受け取るなんて素直すぎる。土日祝休みの人に嫉妬してるだけだよ」と指摘しました。投稿者さんはそこでようやく、パートさんたちの真意に気づいたのでした。このような経緯では、モヤモヤしてしまうのも無理はありません。このケースに対して、ママたちはどのように考えたのでしょうか？
平日のみの勤務。先輩パートさんから「ズルい」と思われたのでは？
契約内容も違うのに……先輩パートさんたち、非常識だよ
『個々で契約内容も違うのに、勝手に「土日も出てほしい」とか本人に直接言う先輩がおかしいよね』
『投稿者さんに直接言うパートさんも変だし、パートさんの言うことを聞いてる投稿者さんも変。投稿者さんに「土日出ろ」って言ってくるパートさんがシフト組んで店を回してるわけじゃないんでしょ？』
『そのパートさん、会社のルールより自分のルールが上だと思ってるんだね』
そもそも投稿者さんは「平日のみ」という契約で働いているのですから、いくら先輩とはいえ同じパートの立場である人たちが「あなたも土日祝に出なさい」と命令するのは明らかにおかしいはず。何か深い理由があるならともかく、もし旦那さんが言うように「あの人だけ土日祝に出ていなくてズルい」という気持ちで投稿者さんに迫ったのであれば、あまりにも子どもじみた考えだと言わざるを得ないでしょう。ある意味では「いじめ」と言っても過言ではないでしょう。
旦那さん「女同士のトラブル」に鋭いね
『旦那さんに同意。そのパートさんたちは「土曜日も働いてる私を見習えば？」の威嚇でしかないと思う』
『旦那さん鋭いね。言う通りだと思うよ。土日祝に出なくていい投稿者さんを妬んでるんだよ』
「パートさんたちは嫉妬してるからこそ、"土日祝にも仕事に来るように"なんて無理を言うんだ」と指摘した旦那さん。その視点の鋭さに感心するママたちも現れました。もちろんパートさんたちの本心は知る由もありませんが、旦那さんの言葉は的を射ていると考えたママたちもいたようですね。旦那さんはなかなか「女心」がわかっていると思われたのでしょう。
上司にも経緯を詳しく説明したほうがいい
『私だったらまず上司に確認するわ。「先輩パートさんから土日も出ろと言われたんですけど」って』
『先輩パートさんには「契約で決まってるから」と言うかなあ。土日に出たくないなら、上司に相談してみたらいいのでは？ 今からでも言えばいいよ』
『「私が出たいんじゃなくて、先輩パートさんから出てほしいって何度も言われたんです」ってはっきりさせておくべきでしたよね？ 今からでも遅くない、はっきりと伝えてください』
現時点では上司には「土日祝も出たい」とシンプルに伝えているようです。これでは上司としては「投稿者さん自身の意向で土日祝にも出るつもりなんだ」と考えてしまうでしょう。今からでも投稿者さんの口から、上司にこれまでの経緯を伝えておいたほうがよさそうです。「先輩パートさんから土日祝も出るように強く言われた」と詳しい話をすれば、上司から先輩パートさんに注意がいくでしょう。それによって投稿者さんは今まで通り働けるようになるのではないでしょうか。
それでは最後にこちらのコメントをご紹介しましょう。
『投稿者さんの人柄がいいんだろうな……』
先輩パートさんたちは嫉妬心もあったのでしょう。しかし同時に心のどこかに「この人は優しいから、自分たちの気持ちをくんでくれそう」といった甘えの気持ちもあったのかもしれません。それは投稿者さんの優しい人柄があってこそでしょう。それゆえに今回のようにトラブルに巻き込まれてしまうこともありますが、普段はその優しさや人柄のよさが周りの人を癒しているのかもしれませんね。