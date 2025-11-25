講談社側に220万円の支払い命じる判決　「FRIDAY」松本人志さん“飲み会”記事で名誉傷つけられた渡邊センスさんに　東京地裁

「ダウンタウン」の松本人志さんと参加した飲み会をめぐる、写真週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「クロスバー直撃」の渡邊センスさんが訴えた裁判で、東京地裁は、講談社側に220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

渡邊センスさんは、「FRIDAY」で松本人志さんが開いた飲み会で、渡邊さんが松本さんに性交渉の対象として女性を紹介したなどと掲載され名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社側に1100万円の損害賠償と記事の訂正を求める訴えを起こした。

東京地裁は、25日の判決で「客観的証拠がなく、重要部分において真実であると認められない」などとして、講談社側に220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

渡邉センスさんは、「完全に勝ったりましたわ。この2年間の出来事に終止符を打つことができたかなと思います」と話した。

一方、講談社側は「当社の主張が認められなかったのは遺憾。控訴を含めて対応を検討する」などとコメントしている。