花角知事が再稼働を「容認」したことについて、県民には賛否の思いが交錯しています。25日は1200人が県庁を囲み「再稼働の是非は県民で決めたい」と声をあげましたが、地元・柏崎市民の中には再稼働を心待ちにする人も。それぞれの思いを取材しました。



県庁をぐるりと取り囲む人々。



25日、出来上がったのは「人間の鎖」です。



県内や東京、福島などから集い、県庁を包囲して知事の判断に異議を唱えました。





市民団体が主催し、およそ1200人が集まったといいます。「民主主義を守れー！」「花角知事は県民に信を問えー！」「県民に信を問えー！」県庁に向かって叫んだのは「再稼働容認」への抗議。柏崎市からの参加者「今心配するのは去年の能登半島地震じゃないけど、いつなんどき事故が、地震が起きるかわからない。6号、7号を稼働させるなんてとんでもない話だ」福島県からの参加者「子どもたち3人乗せて避難しましたので、同じ思いをさせたくない。原発の事故が起きることで大変な思いをすることがきっとわかってない」そして、こんな声も。三条市からの参加者「選挙のとき、あの人は何を公約しましたか。県民に信を問う決めるのはあなたじゃない。県民が決めるんです」知事選や県民投票でなく県議会に自身の進退を諮ることへの抗議です。県民ネットワーク 大賀あや子事務局長「再稼働の是非は私たち県民が決めたい。一点、その思いが共通していると思います」市民団体は県議会に諮る以外の方法で県民に信を問うよう、25日付けで知事に申し入れを行ったということです。知事が「容認」を表明したことにより、早ければ来年1月にも再稼働する見込みの柏崎刈羽原発。その日を心待ちにしてきた人がいます。中野キシ子さん「みんなあんなに一生懸命やっているのに、発電できないっていうのがみんなが苦しいし、卒業生（OB）も早く発電してほしいって」中野キシ子さんです。看護師の資格を持ち、40年以上前、柏崎刈羽原発1号機の建設準備事務所で健康管理を任されていました。「新しく入ってきた人は必ず血液検査があるんです。放射線治療の白血球を調べるということで」1号機は1985年に運転を開始しました。中野さんはその建設が進む中、反対運動も目の当たりにしました。中野キシ子さん「帰れー！帰れー！原子力は帰れー！って石をぶつけたりね、大変でしたね。反対派の人がいるので外に出るときは作業服を着ないでと」しかし、柏崎市生まれの中野さんにとって原発の誘致は誇りでした。中野キシ子さん「本当に誇りだったと思います。みんなこんなことが柏崎に起きるのかと思うくらい驚きっていうか、やりたいっていう気持ちは十分あったと思いますよ。東京に旅行に行ったときにバスで乗った人が、俺は柏崎のほうを向いて寝られないんだよねって、電力をもらってるんだよ俺たちは、って言ってね」柏崎市と刈羽村には、原発や国のエネルギー政策について学ぶ市民グループがありました。「柏桃の輪」。2004年から19年まで活動し、中心メンバーは40代から60代の女性でした。その代表を務めた歌代勝子さんです。歌代勝子さん「55歳で（会社を）辞めて…これ立ち上げたの60歳よ。普通の主婦です。本当にエプロンを外したおばちゃんです」原発のことに知ってもらおうと、専門家を招いた勉強会を企画。日本中の原発を視察し、各地の市民グループとも交流を重ねました。国の外郭団体や資源エネルギー庁などから補助金を得て、活動資金にあてていたといいます。2011年には東日本大震災が発生。「柏桃の輪」はそれでも活動を止めることはありませんでした。歌代勝子さん「歌代さん、あんな目にあってて、まだやってるの？って言われた。私は事故があったからこそやるべきことがいっぱい増えていますって言った。柏桃の輪を立ち上げた当時に放射線とか放射能とかそういうのを勉強したのを、事故後そこからまた始めたね」東京電力は原発6号機と7号機の再稼働を目指す一方、1号機と2号機の廃炉を検討することを表明。知事が再稼働の容認を表明した一方、自分たちが建設を支えた1号機の廃炉の検討には動揺が隠せません。中野キシ子さんです。Qまさに自分たちが作った1号機と2号機が廃炉というのは？「動いてたんですよね、なんで止めなきゃならない。（新聞は）読んでられない切なくて」知事の再稼働容認でより激しさを増した原発議論。次の舞台は12月2日から始まる県議会です。