＜誘う義母…キモッ！＞息子との甘い時間キュン「温もりを感じたい…」【第9話まんが：義母の気持ち】
残念なことに、大好きな息子のカズキが例の女と結婚することになりました。私は結婚式を止めたかったのですが、親族に邪魔されて何もできませんでした。送られてきた結婚式の写真もカズキが写っているため捨てられず、奥にしまい込むしかありません。あの女がカズキの妻になったことが憎いです。しかし数年後、カズキから地元に戻るとの連絡が。どうやら転職を機に家族で引っ越してくるようです。カズキ単身ではないのがネックですが、カズキが近くで暮らす喜びは大きいもの。「カズキがまた私のそばに戻ってくる」と期待に胸を膨らませました。
カズキが引っ越してきてからというもの、私は何かとカズキを呼び出しました。けれど毎回、あの女と孫たちも一緒にやってきます。カズキだけが来てくれればいいのに……。そうだ！ 最初からそう言えばいいのです。その後私はカズキに、「次からはカズキだけで来て」と伝えました。
ようやく訪れたカズキと2人きりの時間。見れば見るほどカズキは亡き夫に重なって見えます。「もう一度、あの温もりを感じたい……」思わず私は、カズキの手にそっと自分の手を重ねようとしました。ところがカズキの反応は冷ややかでした。
カズキが近くに引っ越してきてから、私は何かと理由をつけてカズキを呼び出していました。しかしいつも嫁と孫たちまで付いてくるので内心イライラ。私はカズキに、「次からはひとりで来て」と伝えました。
ある日、ひとりで来てくれたカズキの手にそっと触れようとしましたが、冷たく拒否され、抱きしめようとしたところ振り払われてしまいました。カズキは「家族が待っているから」とすぐに帰ってしまい、私は「あの嫁が早く帰るよう仕向けている！」と怒りの電話をかけました。
これで思い知っただろうと思ったのに、カズキは以前より来なくなってしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
