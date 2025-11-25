flumpoolが、「スノウゴースト」を12月3日にデジタルリリースする。

flumpoolの新曲リリースは、今年3月のアルバム『Shape the water』以来となる。

同楽曲は、山村隆太（Vo）が今年8月に「久しぶりに冬ソング作ってみたいな！！！！」と投稿したところから制作が始まった。これ以降の楽曲制作過程は、TikTokほかSNSにて確認することができる。

また、本日よりストリーミング事前予約（Pre-Add／Pre-Save）もスタートした。また、明日より楽曲ショートサイズのTikTok、Instagramでの先行配信が開始となり、楽曲を使用した投稿が可能とになる。

なお同楽曲は、山村が毎週レギュラー出演している『ROCK KIDS 802 -Lisa Lit Friday-』内『松原市Radio Fields』（FM802）の11月28日放送にてフルサイズで初オンエアされる予定だ。

山村隆太（Vo） コメント冬の空気の中で吐いた息が、濃く、静かに形を持つ瞬間があります。本来は触れられないはずの温度が、“記憶の影”を起こすように立ち上がってくる。それはまるで、大切な人との思い出が“熱ければ熱いほど輪郭を持つ”という、人間の皮肉で不思議な感覚に似ているなと思いました。

消えていくものほど、なぜか強く残ってしまうことがあって、その切なさと、心に宿る温もりを、この曲にそっと重ねています。

触れられないものに手を伸ばしてしまう──そんな矛盾を抱えながら、僕らは誰かを求めて生きている。

その儚さと美しさを描いた “スノウゴースト” が、あなたの冬に静かに寄り添う一曲になれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）