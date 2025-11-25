「私に恥をかかせる気？」激怒した義母が号泣したワケとは？ 言うことを聞かない嫁とのバトルの結末
「男が家事？ みっともない！」「男は外、女は家」。
古い常識の中で生きてきた義母は、雛人形の飾りつけから家事の分担まで息子夫婦にその「古いルール」を強要します。
当然ながら、嫁の立場の葵は迷惑でしかない…。まさに嫁姑バトルがはじまってしまうのですが、しかし、この物語の真の主役は、時代錯誤の価値観にがんじがらめになっていた義母なのです！
この後、とある事件で義母は上京し、息子夫婦と一時的に同居することになるのです。
そこで義母が気づくのは、「嫁の欠点」ではなかったのです！
ここで描かれるのは、嫁姑のバトル漫画ではありません。古い価値観から解放され、新たな人生を取り戻そうとする一人の女性（義母）の物語です。
「変われない」と諦めているすべての人へ。
この漫画を読めば、凝り固まった常識を壊し、軽やかに生きる勇気が湧いてくるかも。ぜひ、義母の「気づき」の瞬間に立ち会ってみませんか？
漫画「気づいてしまった義母」
(ウーマンエキサイト編集部)
