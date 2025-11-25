『楽園追放 心のレゾナンス』2026年11月13日公開決定！新キャラクター登場の最新PV・キービジュアル公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2014年11月15日に劇場公開された『楽園追放 -Expelled from Paradise-』。虚淵玄（ニトロプラス）×水島精二による、初のオリジナル劇場作品 にて、人類が肉体や地球を捨て、電脳世界ディーヴァで暮らすようになった西暦2400年を舞台に、壮大なSF的ビジョンと、目を見張るアクションが融合したフル3DCGアニメは、圧倒的なセンスに最先端の映像美が交わり、大ヒットを記録する。そして、2024年には劇場公開10周年を記念して、 11月15日（金）より2週間限定にて、4Kアップコンバート版を『楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-』と題し、全国34館でのリバイバル上映を開催。そして、2026年には待望の次回作『楽園追放 心のレゾナンス』が公開予定。水島精二監督のもと、脚本虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクターデザイン齋藤将嗣、音楽のNARASAKIのメインスタッフ陣が再集結し、“その先の新たな物語”を描く。

このたび開催されたイベント『メモリアル上映会&新情報発表会』にて、最新の第三弾ティザーPVが公開された。映像内では、4人の新キャラクター「ガブリエル」「アルマ」「ダネル」「ラグエル」が初登場。キャラクターはもちろん、作中内に登場するメカ「トラディショナルアーハン」が画面内を動き回る大迫力の映像が公開となりました。また劇場公開日もイベント内で発表され、2026年11月13日に全国でロードショーが決定した。

そして、最新となる第三弾キービジュアルも発表となった。キャラクターデザイン齋藤将嗣による、今回発表となった4人のキャラクターを描いたイラストになっている。スタッフ陣も新たに追加公開され、アニメーションスーパーバイザーには荻田直樹、 モデリングスーパーバイザーには、久目健人、メカモデリングリードには、橋本豊和 が参加決定した。

さらに、4名の新キャラクターの声優陣が公開となった。保安局の三等官エージェント、ガブリエル役には、佐倉綾音。アルマ役には、早見沙織。ダネル役には、青山吉能。そして環境調査局員のラグエル役には天城サリー、と個性豊な声色を持つ、実力の声優陣がオーディションを経て決定。インタビュー動画や集合ビジュアルも、同時に公開となった。

2026年11月の劇場公開に向け、新しい情報が公開となった『楽園追放 心のレゾナンス』。今後の展開にも乞うご期待！

●作品情報

『楽園追放 心のレゾナンス』

2026年11月13日（金）公開

＜INTRODUCTION＞

2014年11月15日（土）に劇場公開された『楽園追放 -Expelled from Paradise-』。虚淵玄（ニトロプラス）×水島精二による、初のオリジナル劇場作品 にて、人類が肉体や地球を捨て、電脳世界ディーヴァで暮らすようになった西暦2400年を舞台に、壮大なSF的ビジョンと、目を見張るアクションが融合したフル3DCGアニメは、圧倒的なセンスに最先端の映像美が交わり、大ヒットを記録する。そして、2024年には劇場公開10周年を記念して、 11月15日（金）より2週間限定にて、4Kアップコンバート版を『楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-』と題し、全国34館でのリバイバル上映を開催。そして、2026年には待望の次回作『楽園追放 心のレゾナンス』が公開予定。水島精二監督のもと、脚本虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクターデザイン齋藤将嗣、音楽のNARASAKIのメインスタッフ陣が再集結し、“その先の新たな物語”を描く。

【STAFF】

監督：水島精二

脚本 ：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクターデザイン ：齋藤将嗣

メカニックデザイン ：海老川兼武・石垣純哉 ・柳瀬敬之

アニメーションスーパーバイザー：荻田直樹

モデリングスーパーバイザー ：久目健人

メカモデリングリード ：橋本豊和

音楽：NARASAKI

プロデューサー：野口光一

アニメーション制作：東映アニメーション

【CAST】

佐倉綾音（ガブリエル）

早見沙織（アルマ）

青山吉能（ダネル）

天城サリー（ラグエル）

©東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ２

関連リンク

『楽園追放 心のレゾナンス』公式サイト

https://rakuen-tsuiho-r.com