±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡È²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¡É¤¬Áý²Ã¡Ä²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±ü¿¼¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈÌ¾Ãø¡É¤ò¾Ò²ð
¡È°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊó»æ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS¡×¡ÊËè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30¡Ë¡£¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦º´¸¶²íÇ·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦´ØÍÆ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾Ãø¡Ö·Ý¤Å¤¯¤·Ãé¿ÃÂ¢¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¸¶¡§º£Ç¯6·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡£º£¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò´Þ¤á¿·¤¿¤Ê²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±ü¿¼¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë³Ê¹¥¤Î1ºý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡·à¤Î³Ú¤·¤ß¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÉûÆÉËÜ
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯²ÎÉñ´ì¤òÃÎ¤ê¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î°ìºý¤¬¡¢±é·à³¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦´ØÍÆ»Ò»á¤¬10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¤¿¡Ö·Ý¤Å¤¯¤·Ãé¿ÃÂ¢¡×¤Ç¤¹¡£
²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¸Åº£¤ÎÌ¾Í¥¤¬ÌÀ¤«¤¹·ÝÃÌ¤ÈÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤Ã¤¿·æºî¤Ç¡¢ÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¤È·Ý½ÑÁª¾©Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×¤¬ÄÌ¤·¾å±é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌò¼Ô¤Î³Ú²°¤Ë¤³¤ÎËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤Î¼ã¼ê¤Î¸½Ìò²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢³Ú²°¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Â¾¤Î²ÎÉñ´ìËÜ¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¼çÌò¤ä²Ö·ÁÌò¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÏÆÌò¤äÎ¢Êý¤ÎÀ¼¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤È¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´Ø¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ñ·à¤Î³Ú¤·¤ß¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÉûÆÉËÜ¤È¤·¤Æ¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè¿Í¤Î·Ý¤ò³Ø¤Ö¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î·æºî¤òÉü´©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½ÕÍÛÆ²½ñÅ¹¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î¤â¤È´©¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢½éÂå ¾¾ËÜÇòóÀ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ï¤¯¤ª¤¦¡Ë¤ÎºÊ¡¦Æ£´ÖÀµ»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿Ê¹½ñ¤¾®ºý»Ò¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î»°Ì£Àþ¡×¤òÈóÇäÉÊ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï½Ð²ó¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·Ý¤Å¤¯¤·Ãé¿ÃÂ¢¡×
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness