寝る前に間接照明をつけて読書ができる生活を送れたら、素敵ですよね！運べるおしゃれなランプをお得にゲットして快適に読書時間を楽しもう！

FUNLOGY Lantern

12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月25日12時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。

■【15%オフ】LEDの木製の電気スタンド

Amazonブラックフライデーセール特価：2,538円（15%OFF！）

LEDの木製の電気スタンド


■【15%オフ】LED コードレス テーブルランプ

Amazonブラックフライデーセール特価：3,388円（15%OFF！）

LED コードレス テーブルランプ


■【27%オフ】【新登場 & 3色モード】間接照明 おしゃれ テーブルランプ

Amazonブラックフライデーセール特価：2,919円（27%OFF！）

【新登場 & 3色モード】間接照明 おしゃれ テーブルランプ


■【15%オフ】Umimile ベッドサイドランプ

Amazonブラックフライデーセール特価：1,563円（15%OFF！）

Umimile ベッドサイドランプ


■【11%オフ】FUNLOGY Lantern

Amazonブラックフライデーセール特価：3,980円（11%OFF！）

FUNLOGY Lantern


※11月25日時点の情報です。

