¡Ö¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤Î¸¤¡×¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ¤¬¹Å¤¤¡×Ê¿°¦Íü¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ×¡¦Ä¹Í§¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¼Â±é»ØÆ³
11·î25Æü¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë¤Æ¡ÖÍÌ¾¿Í¤ÎºÊÂç½¸¹çSP¡ª¡×¤òÊüÁ÷¡£²ÃÆ£Ãã¤ÎºÊ¡¦²ÃÆ£°½ºÚ¡¢ÏÂÅÄÀµ¿Í¤ÎºÊ¡¦µÈÌÚ¤ê¤µ¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ê½ãÎõ¡Ë¤ÎºÊ¡¦²£»³Í³°Í¡¢Ì¡²è²È¡¦ËãÀ¸¼þ°ì¤ÎºÊ¡¦¸ÅÀîÌ¤Îë¤é11Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢É×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ê¿°¦Íü¤Ï¡¢É×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤«¤é»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤Î¸¤¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ¤¬¹Å¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ï°¢Á³¡£¡ÖÄ¹Í§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤òÁê¼ê¤ËÄ¹Í§¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë»þÂå¤ÎÆ°¤¤Èº£¤ÎÆ°¤¤Î°ã¤¤¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¡ÊÊ¿¤¬¡Ëº£¤ÎÄ¹Í§¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¹¾Æ£ºÚÅ¦¤Ï¡¢µûÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉ×¡¦R-»ØÄê¡ÊCreepy Nuts¡Ë¤¬¡Öº£Æü¤Ïµû¤Îµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆùÎÁÍý¤ò¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÇÍê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¡¢ËèÆüºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡Ö¤¨¡¼!?¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤é»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»³¸ý¤â¤¨¤Ï¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤È·ëº§¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö·ëº§»ØÎØ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÊý¡ÊÂÀÅÄ¡Ë¤¬»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ì¼¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â·ëº§»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êOK¡£º£¤Ï¥³¥ó¥ÓÂ·¤Ã¤Æ»ØÎØ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£