ドル円１５６．５０近辺、ユーロ円１８０．４５近辺 円買い一服＝ロンドン為替



ロンドン午前、円買いが一服している。ドル円は156.15付近まで下押しされたあと、足元では156.50付近へと反発。ユーロ円も180.10付近を安値に、180.40台はと下げ渋り、ロンドン朝方からの下げを帳消しにしている。米株先物は引き続き小安く推移しているが、欧州株は小幅プラスと底堅く推移している。リスク回避的な円高圧力は緩和されてきている状況。



USD/JPY 156.45 EUR/JPY 180.43 GBP/JPY 205.21

