Image: Amazon

体が冷えるこの季節、肩こりや腰痛に悩まされていませんか。

私ですか？ もちろん悩んでいます。

そんな私が愛用しているのが、MYTREXの「オンキュア」。

MYTREX マイトレックス ONCURE 電気温灸器 温熱 ボディケア 肩甲骨 腰 首 肩 筋肉 ギフト プレゼント オンキュア MT-ONC22B 5,937円 Amazonで見る PR PR

医療機器認証取得済みのデジタル温灸器で、温めながらツボを押せる優れものなんですよ。

Image: Amazon

ボタンを押して電源をオンにすると、金色の球頭が38、45、52度の3段階の温度に温まります。

球頭にはスプリングが内蔵されていて、自重でツボにグッと押し込みます。

Image: Amazon

床に置いたり、椅子の背もたれで支えたりしながら、体を押し付けてツボを刺激すると、じんわり温まって気持ちがいいですよ。

Image: Amazon

私は冷え性なので、冬は貼るカイロを肩甲骨のあたりと腰に貼って寒さを凌いでいます。でも、足が猛烈に冷えるときがあるんですよね。

そんなとき、「オンキュア」を足首に当てるなどして暖をとっています。

タイピングしすぎて手が疲れたときにも、手のひらに球頭を押し付けてマッサージすることでリラックス効果を図ることもありますよ。なんか緊張もほぐれるような気がするんですよね。

今ならブラックフライデーで15%オフの5937円。

小さいので持ち運びにも最適ですよー。

MYTREX マイトレックス ONCURE 電気温灸器 温熱 ボディケア 肩甲骨 腰 首 肩 筋肉 ギフト プレゼント オンキュア MT-ONC22B 5,937円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon