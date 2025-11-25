22:30
米生産者物価指数（PPI）（9月）
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（前年比)
予想　N/A　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米小売売上高（9月）　
予想　N/A　前回　0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　0.7%（自動車除くコア・前月比)

23:00
米住宅価格指数（9月）
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)

米住宅価格指数（2025年 第3四半期）
予想　N/A　前回　0.0%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）
予想　N/A　前回　1.58%（前年比)

チポローネECB理事、アイルランド中銀主催金融会議出席

26日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（11月）
予想　N/A　前回　-4.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）
予想　93.4　前回　94.6

米中古住宅販売成約指数（10月）
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

企業在庫（8月）
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

3:00　
米5年債入札（700億ドル） 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

※予定は変更されることがあります。