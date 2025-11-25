ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:30

米生産者物価指数（PPI）（9月）

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米小売売上高（9月）

予想 N/A 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.7%（自動車除くコア・前月比)



23:00

米住宅価格指数（9月）

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)



米住宅価格指数（2025年 第3四半期）

予想 N/A 前回 0.0%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）

予想 N/A 前回 1.58%（前年比)



チポローネECB理事、アイルランド中銀主催金融会議出席



26日

0:00

米リッチモンド連銀製造業指数（11月）

予想 N/A 前回 -4.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）

予想 93.4 前回 94.6



米中古住宅販売成約指数（10月）

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



企業在庫（8月）

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)



3:00

米5年債入札（700億ドル） 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト