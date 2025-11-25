秋田市中通の秋田キャッスルホテルは、来月23日と24日の2日間限定で、ディナーイベント「クリスマスプレミアムフルコース」を開催します。



このディナーの前菜には、県産のターキー、七面鳥が使用されます。



淡白な味わいとしっかりとした肉質が特徴で、クリスマスの定番食材として知られているターキーですが、現在国内で流通するターキーは、冷凍の輸入品が中心です。





県産のものは非常に希少で、今回は、県立大学アグリイノベーション教育研究センターで研究の一環として育てられたものを特別に取り寄せたということです。

県立大学の渡邉潤准教授によりますと、アグリイノベーション教育研究センターでは、輸入穀物に頼らず、県内で調達できる飼料を使ったターキーの飼育・増産技術を研究しています。



ターキーは、かつて県内でも自家用として飼育されていた歴史があります。



牛より短期間で出荷できるため農家の経営を安定させる可能性があり、飼育農家が増えて秋田県産ターキーのブランド化につながれば、地域の畜産の振興にも役立つと期待されています。



今回のディナーでは、その県産ターキーをオリーブオイルとともに低温でじっくり加熱するコンフィとして味わうことができます。



メニューを考案した秋田キャッスルホテルの千葉正義料理長は、「県産の新鮮なターキーのムネ肉とモモ肉を贅沢に盛り合わせた、希少な一品です。ムネ肉はしっとりと軽やかな味わいで、ヘルシー志向の方にもおすすめ。香ばしく炙ったモモ肉は、深い旨味が際立ち、食欲をそそります。異なる食感と風味を一度に体験できる貴重な機会を楽しんでほしいです」と話しています。

クリスマスプレミアムフルコースは、秋田キャッスルホテル1階のダイニングレストラン「ザ・キャッスル」で来月23日と24日の2日間限定で開催されます。



3日前までの予約が必要です。