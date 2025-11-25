HIPHOPとバンドのコラボレーション企画『THE SESSION』が始動。第1弾として、Mummy-DとELIONEによる2マンライブを2026年1月23日にビルボードライブ横浜にて開催する。

本企画は、“大人も楽しめるHIPHOP LIVE”を志向して、BLUEPRINT™とビルボードライブが共同で開催するもの。本公演では、石田まり（Pf/Key）がバンドマスターを担当し、メンバーにはマサ小浜（Gt）、Yuki“Lin”Hayashi（Ba）らを迎える。

チケットは、現在Club BBL会員／法人会員先行が受付中。11月26日より一般販売が開始となる。

＜ELIONE コメント＞

ELIONEとして、キャリア初のバンドセットでのLIVE。

自分が幾度となく、好きなアーティストのLIVEを観に行っていたBillboard Liveでのステージが決まりました。

更に、敬愛するDさん（Mummy-D）との2マンライブ、また、兼ねてより交流のあるバンマスのマリさん（Mari Ishida）に演奏を委ねて、新しいELIONEの生バンドでのLIVEを皆さんに披露したいと思っています。

いつもよりほんの少しだけオシャレも楽しんで、是非、遊びに来てください。

（文＝リアルサウンド編集部）