【画像】台風進路・今後の天気

2025年11月25日19時5分発表 気象庁

25日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    スル海
中心位置    北緯10度40分 (10.7度)
東経120度50分 (120.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

26日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度20分 (12.3度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

26日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度35分 (12.6度)
東経116度20分 (116.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

27日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度35分 (12.6度)
東経114度10分 (114.2度)
進行方向、速さ    西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度05分 (12.1度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度00分 (12.0度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

30日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度30分 (12.5度)
東経109度25分 (109.4度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)

