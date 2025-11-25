″台風のたまご″ はあすには台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 現在時速20kmの速さで西へ進む 最大瞬間風速40メートル予想 全国の天気を地方ごとに 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年11月25日19時5分発表 気象庁
25日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 スル海
中心位置 北緯10度40分 (10.7度)
東経120度50分 (120.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
26日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度20分 (12.3度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
26日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度35分 (12.6度)
東経116度20分 (116.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度35分 (12.6度)
東経114度10分 (114.2度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度00分 (12.0度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経109度25分 (109.4度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
