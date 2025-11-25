渡辺満里奈、高3息子への“最後のお弁当”報告「最後の日に…ほろりと泣けた」
タレントの渡辺満里奈（55歳）が11月24日、公式ブログを更新。高校3年生の息子へ作る“最後のお弁当”が先週金曜日で終了したことを報告し、6年間の弁当作りへの想いや、息子とのやり取りに、ファンから反響を呼んでいる。
アイドルグループ・おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している渡辺。この日、「お弁当。そして子育てが終わってく。」と題してブログを更新すると、「三連休いかがお過ごしですか？」と冒頭で問いかけつつ、「先週金曜日、高3息子のお弁当が終了しました！」と報告。これまで息子の弁当を特別に記録してこなかったとしながらも、「最後の1週間くらい撮ってみようかな」と思い立ち、揚げ物や炒め物、煮物、彩り豊かな副菜など、母の優しさが伝わる“最後の5日間のお弁当”写真を公開した。
渡辺は「盛り付けも得意ではないし、レパートリーも少ないし、息子的にはテンション上がらないだろうな」と控えめにつづりつつ、「最後の日にメッセージが来た時はほろりと泣けた」と明かした。
最終日に息子から届いた「3年間ありがとう」というメッセージと、「6年間、たくさん食べてくれてありがとう」と返信したLINEのスクリーンショットとともに、「あとから冷静になった時、6年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました」と心境をつづり、「不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーーー！！！」と息子への感謝を改めて記し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「こちらもほろりとします」「彩りも素敵でとても美味しそう」「母の愛は偉大ですね！」「ほんと素敵な息子さん」「満里奈さん 6年間お疲れ様でした」「感謝のメッセージいただけて良かったですね」「お疲れさまでした！」「とてもきれいな盛り付けでどれも美味しそう」「息子さんからの言葉に涙が」「満里奈さんの愛は凄いなぁ」「いろどりも良くて、すごくおいしそうなお弁当」「素敵なお話し」「とてもすてきな息子さん」「こんな言葉をかけてくれる息子さん、仲良し家族なんでしょうね」などの声が寄せられている。
