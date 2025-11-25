天皇杯初優勝の勢いそのままに！ 町田が前半だけで３発、韓国の江原に３−１快勝【ACLE】
“天皇杯王者”のFC町田ゼルビアは11月25日、クラブ初のタイトル獲得から３日後に、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で韓国の江原FCと敵地で対戦した。
町田のスタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、岡村大八、ドレシェヴィッチ、ダブルボランチは中山雄太と下田北斗、ウイングバックは右に増山朝陽、左に林幸多郎、２シャドーはナ・サンホと仙頭啓矢、１トップにオ・セフンというラインナップだ。キャプテンの昌子源はベンチスタート。下田が腕章を巻く。
立ち上がりから押し気味に試合を進める町田は、24分に先制。ナ・サンホがゴール前で右足を振る。放たれたボールは相手に当たってコースが変わり、右サイドの増山のもとへ。これを増山がダイレクトで折り返すと、中で待つ仙頭がヘッドで押し込んだ。
28分には下田が追加点を奪取。ペナルティエリア手前右の位置で獲得したFK。狙いすました一撃でネットを揺らした。さらに38分、チーム３点目が生まれる。敵陣の深い位置で奪った仙頭のラストパスから、オ・セフンが冷静に流し込んだ。
３点リードで迎えた後半、55分に失点。相手の右CKからパク・ホヨンのヘディングシュートでゴールを割られる。
63分にはアクシデント。オ・セフンがプレーとは関係のないところでピッチに座り込む。右足のふくらはぎを気にする様子を見せ、途中交代。藤尾翔太が投入される。
攻撃の強度を高めた相手に対し、劣勢に回る時間が長くなる町田。ただ、持ち前の粘り強いディフェンスで対抗。最後まで集中を切らさず、最少失点に抑え、３−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
