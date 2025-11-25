ツンデレな猫ちゃんも可愛いですが、甘えん坊な猫ちゃんも癒やし要素がたっぷり。赤ちゃんよりも甘えん坊な猫ちゃんが可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で7.5万回以上も再生され、「ほっこり幸せな気持ちになりました」「可愛いが溢れてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『甘えん坊な猫』がいっぱい可愛がってもらった結果→あまりに尊い『幸せで溢れる空間』】

赤ちゃんと猫ちゃんの幸せなひととき

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に登場したのは、猫の「とらまる」ちゃんと「ももまる」ちゃん。生まれたばかりの赤ちゃんの面倒も見る、優しくて頼りになるお兄ちゃん・お姉ちゃんです。

そんなとっても優しい2人ですが、飼い主さんいわく、とらまるちゃんは超がつくほどの甘えん坊なのだとか。ある日、お家で過ごしていた時のこと。赤ちゃんが近づいてくると、とらまるちゃんはそそくさと退散してしまったそうです。

猫界一の甘えん坊

どうやらこの日のとらまるちゃんは、超甘えん坊モードだったのか、「撫でるにゃ～！」と何度もおねだりしてきたそう。赤ちゃんにも優しいとらまるちゃんですが、この日は赤ちゃんそっちのけで甘えてきたといいます。

しかも、飼い主さんがももまるちゃんを撫でると、とらまるちゃんは怒りモードに。「ももじゃなくて、自分を撫でるにゃ！」と怒って、さらなるナデナデを要求してきたそうです。甘えん坊すぎるとらまるちゃん、可愛くてたまりません。

日常の風景にも幸せがいっぱい

そんなとらまるちゃんですが、翌朝になると、とても幸せそうな表情をしていたそう。その理由は、飼い主さんの娘ちゃんにたくさん可愛がってもらえたから。飼い主さんが様子を見ると、2人で一緒に寝転がり、娘ちゃんがとらまるちゃんの頭をナデナデしてあげていたそうです。

娘ちゃんに甘えられて嬉しかったのか、とらまるちゃんは終始ゴロゴロと喉を鳴らしていたのだとか。とらまるちゃんも娘ちゃんも、とても幸せそうにしており、見ているだけで心がホッコリしました。飼い主さんのお家は、今日もたくさんの幸せで満たされていることでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「トラちゃんの幸せそうな顔が何とも言えません」「弟くんも猫好きになるの間違いないね♡」「とらちゃんも相変わらず甘えん坊さんですね」「なんだこの幸せ溢れた世界は」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、飼い主さんに甘えられて幸せそうなとらまるちゃんの様子や、赤ちゃんを寝かしつけるももまるちゃんの様子などが投稿されており、見ればとっても癒やされます。

とらまるちゃん、ももまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。