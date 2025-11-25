元ドジャースで活躍したオースティン・バーンズの妻が出産

米大リーグ・ドジャースで活躍したオースティン・バーンズ捕手に朗報だ。妻のニコールさんが出産をインスタグラムで報告。多くの祝福コメントが寄せられている。

生まれたばかりの我が子の写真をアップした。花柄の刺繍が入ったベージュのボンネットと産着に身を包み、穏やかな表情で眠っている。頭には両親と思われる大きな手が優しく添えられていた。

ニコールさんはインスタグラムに、バーンズとの共同投稿の形で「ロミー・ノエル 11.22」と記し、実際の画像を公開。ド軍時代の同僚エドマンの妻クリステンさん、スミスの妻カーラさんたちがコメント欄で祝福したほか、ファンからもお祝いの声が寄せられた。

「とっても美しい!!! 素敵な名前ね！ お母さん、よくやったわ」

「完璧ね!!! なんて可愛らしいお人形さんなの」

「なんてことなの、月を飛び越えるぐらい嬉しいわ」

「ロミー、世界へようこそ!!!」

「宝物ね、おめでとう」

「きゃあああ！ 彼女はパーフェクトね！ おめでとう」

「みんな大好きよ、彼女に会うのが待ちきれない」

バーンズは2015年からドジャース一筋でプレーしていたベテラン捕手。3度のサイ・ヤング賞左腕クレイトン・カーショー投手の専属捕手としても知られた。今年5月にメジャー出場前提となる40人枠から外すDFA措置を取られ、事実上の戦力外となった。現在は未所属となっている。



