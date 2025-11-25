2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）まで、『リゾナーレトマム』のメインダイニング『OTTO SETTE TOMAMU』にて、冬の旬の恵みを味わい尽くすディナーコースが登場します。

コースの始まりを彩る小前菜は、海と大地からの恵みを凝縮した華やかな4種類の料理。コルノは、爽やかなレモンや香草の香りを合わせたサーモンのパテを詰め、イクラがふんだんに盛りつけられています。

『蟹のリングイネ』は、冬の海が育んだ蟹の風味が凝縮された温製パスタです。ソースは、イタリア・リグーリア州の郷土料理の調理法を活かし、蟹の身だけでなく、殻までじっくり煮込むことで、濃厚な旨みと香ばしさが最大限に引き出されています。身をふんだんに含んだ濃厚なソースがリングイネと絡み、蟹の旨みを余すことなく堪能できます。

魚料理は、帆立や雲丹のムースを蟹で巻き込み、蒸すことで身をふっくらとさせた『蟹のインボルティーニ』。器に広がるバジルと春菊に、目の前で熱々のオリーブオイルをかけると、パチパチとはじける音と清涼感のある香りが立ち上り、五感を刺激します。口いっぱいに広がる、ふっくらと蒸された蟹の身のしっかりとした旨みを楽しむことができますよ。

2～6歳のお子さま連れのお客様がレストランを利用する際は、無料で使用できる託児サービスも◎ スタッフが常駐しているので、子どもたちが安全に遊べるのが特徴です。お子さまには大人同様、食材にこだわったキッズメニューも用意されています。

「OTTO SETTE TOMAMU」の冬限定のディナーコース

開催期間：2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）

開催場所：北海道勇払郡占冠村字中トマム リゾナーレトマム OTTO SETTE TOMAMU

料金：ディナーコース 全8品 18,000円

時間：17:30～19:00（最終入店）

予約 ：公式サイトにて

対象 ：宿泊、日帰り（7歳以上）

※2～6歳のお子さまは、レストラン利用者限定の無料の託児サービスを利用できます。

※仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

冬の海で身が締まった力強い蟹の味わいと、北海道の食の魅力を存分に楽しめる全8品を堪能できるコースが登場！

北海道ワインやナチュラルワインを含むアルコールペアリング、ハーブやスパイスを活かしたノンアルコールペアリング、両方を楽しめるミックスペアリングの3種類のコースもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

