会計ソフトのマネーフォワードは２５日、人工知能（ＡＩ）が確定申告の内容を自動で作成するサービスを始めたと発表した。

ＡＩが領収書の画像を解析し、「交際費」「交通費」などの各項目に振り分ける。同社によると、手作業に比べて所要時間を約１０分の１まで短くできるという。

このサービス「マネーフォワード ＡＩ確定申告」は、主に個人事業主やフリーランスを対象に想定している。領収書の画像データを大量に登録した場合でも、ＡＩが数十秒程度で申告内容をまとめる。利用者はＡＩが作った内容を確認した上で、書類を提出すれば確定申告が完了する。

領収書に加え、源泉徴収票や保険料・医療費控除書類を自動で解析する機能も順次、盛り込む。当面は利用料を無料とし、将来は月額制で提供するという。当初はこのサービスはパソコン用とし、将来、スマートフォンにも対応していく。

「確定申告で領収書の登録などに膨大な時間がかかる」といった個人事業主らの声も踏まえ、開発に至ったという。マネーフォワードの広報担当者は「会計の知識がなくても簡単に使える。作業時間の大幅な短縮につながる」とした。