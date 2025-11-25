熊本県産山村で最大震度5強を観測した地震について午後7時過ぎに気象庁が開いた会見の要旨は下記の通りです。

【写真を見る】【気象庁会見】熊本最大震度5強「熊本地震の活動域で発生している」地震の概要と今後の見通し、防災上の留意事項、熊本地震との関連など

【25日午後6時1分発生の地震について】

＜震源＞熊本県阿蘇地方、深さ 約9km（暫定値）

＜地震の規模＞マグニチュード 5.8

＜最大震度＞震度5強（産山村）

＜メカニズム＞北北西-南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型（地殻内の浅い地震）

【今後の活動見通しと防災上の留意事項】

・1週間程度、特に今後2～3日程度は、最大震度5強程度の地震に注意を。

・過去の事例から、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もある。今回の地震の周辺では1975年に阿蘇地方で発生したM5.5の地震の1.4日後にM6.1の地震が発生したことがある。

・揺れの強かった地域では、落石や崖崩れの危険性が高まっている。

・今後の地震活動や降雨の状況に十分注意が必要。

＜2016年熊本地震との関連＞

・熊本地震の活動域で発生している

・熊本地震の余震かどうかを判断することは難しい

・余震であるかにかかわらず防災の備えをして欲しい