Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

Wi-Fiルーターや充電器、USBメモリーなど、IT系ガジェットでおなじみのバッファローも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

今のうちに用意しておきたい。バッファローの鉄板Wi-Fi 7対応ルーター「WSR3600BE4P/NBK」

Wi-Fi無線通信の規格は数年おきに新しいものが登場しており、現在は従来より大幅に高速な「Wi-Fi 7」が最新規格となっています。最新のiPhone 17など対応スマートフォンも増えていますが、そもそも自宅のルーター側が対応していなければ高速通信の恩恵は受けられません。早いうちにWi-Fi 7対応ルーターを用意しておいて損はないでしょう。

ブラックフライデーのセール品で注目なのが、手頃な価格のルーターを多数ラインナップするバッファローのWi-Fi 7対応ルーター「WSR3600BE4P/NBK」。通常価格10,980円のところ、15％オフの9,330円（税込）で購入可能となっています。

本体サイズは133×43×148mm。2882+688Mbpsのデュアルバンドルーターで、 搭載ポートは1Gbps WAN×1、1Gbps LAN×4。複数の通信帯域を同時に利用する｢2バンド同時モード｣、電波干渉時に影響のない通信帯域へ切り替える「2バンド切り替えモード」を利用可能です。対応端末との高速で安定したWi-Fi通信を実現します。

また、スマホアプリ「AirStationアプリ」を使った簡単セットアップにも対応しています。保証期間は1年間。

バッファローでは、ほかにも複数のルーターやPC周辺機器がセール価格となっています。この機会にネットワーク環境を見直したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

