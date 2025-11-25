クリーミー系の気分ならコレ♡【セブン-イレブン】沼落ち注意！「新作アイス」

気温が下がる季節でもつい手が伸びるアイス。夏のスッキリ系とは打って変わって、秋冬は濃厚さやクリーミーさを求める人も多いのでは？ そこで今回は、秋冬にぴったりな 【セブン-イレブン】の新作アイスに注目しました。人気菓子とのコラボや、秋の味覚をアイスで再現した話題作、ご褒美に食べたいスイーツ系まで幅広くご紹介します。

食べ応えもバッチリ！ 「カントリーマアム アイスサンド」

「クリーミーなアイスが恋しくなる晩秋に合わせ」と公式コメントを出すほど、季節にこだわった「カントリーマアム アイスサンド」。不二家のロングセラー菓子、カントリーマアムを砕き混ぜあわせたバニラアイスを、カントリーマアムでサンドしたボリューミーな一品です。@oyatsu_panponさんは「外側はサクッと、中はしっとりみっちり」「幸せ」と感想を投稿しています。

バターの風味が贅沢感をアップ！ 「セブンプレミアム クッキークリームアイス」

「中身は予想以上に濃厚で満足感ありました」と、@miki__iceさんが紹介するのは「セブンプレミアム クッキークリームアイス」。バタークッキー入りのミルクアイスの上に、薄いチョコレートを重ね、ココアクッキーをトッピング。濃厚でもザクザク食感が楽しめて飽きずに食べられそう。

見た目もさつまいも感満点！ 「蜜いももなか」

さつまいものアイスとあんを、さつまいもの皮をイメージした最中の皮で挟んだ「蜜いももなか」。@miki__iceさんは「ねっとり甘いさつまいもあんが秋らしさ満点」「満足感ある」とコメントしています。半分に割って食べたくなるビジュアルはインパクトも◎

まさにご褒美スイーツ！ 「セブンプレミアム マカロンアイス キャラメル」

キャラメル味のマカロンでキャラメルアイスをサンドした「セブンプレミアム マカロンアイス キャラメル」。なめらかな食感や濃厚な味わいの秘密は、アイスに混ぜ合わせた生キャラメルソースにあるのだそう。高級感あふれるツルンとしたビジュアルに、食べる前からテンションも上がりそうです。

温かい部屋で味わう冷たいアイスは、どこか背徳的でついクセになる美味しさ！ 今日は【セブン-イレブン】に寄り道して帰りませんか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@miki__ice様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N