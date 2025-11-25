『アナと雪の女王』にインスパイアされたテーマランド、ワールド・オブ・フローズンも紹介！香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」フォトスポット
香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念したアニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー」が開催中！
今回は、20周年でさらに盛り上がるパークの見どころとして、パークやホテルを彩る20周年のデコレーション、そしてパーク散策がもっと楽しくなる「マジックパスポート」、世界初の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」を紹介します☆
忘れられない体験となり、パークでは、より魔法のようなひとときを過ごせます。
香港ディズニーランド・リゾート 20周年アニバーサリーフォトスポット
20周年イベントのテーマは「最高にマジカルなパーティー」
パークのエントランスから各テーマランド、そしてディズニーホテルに至るまで、リゾートのいたるところが祝祭感あふれるデコレーションで飾られます。
おすすめのフォトスポット
パークでは、20周年の祝祭感あふれるデコレーションが楽しめます☆
ウェルカム・アーチ
ゲストが最初にくぐる、リゾートの入口にあるウェルカム・アーチ。
アーチの柱が20周年デザインのバナーや風船で飾られ、パーティーの雰囲気を盛り上げます。
一足踏み入れただけで特別なパーティーへ参加できます☆
フローラル・ミッキー
香港ディズニーランド鉄道のメインストリートUSA駅には、「ミッキーマウス」の花壇と風船、ハットをモチーフにしたデコレーションが登場！
昼と夜で雰囲気は異なりますが、どちらもパーティーの雰囲気に満ちています。
メインストリートUSA
パークに入ってすぐのメインストリートUSAやタウンスクエアは、フォトスポットがたくさん。
特にタウンスクエアには、巨大なミッキーシェイプのリングを中心に、20周年コスチュームの「ミッキー＆フレンズ」のスタチューが飾られた豪華なフォトロケーションが登場！
夜になるとライトアップされ、昼間とは違う幻想的な雰囲気を楽しめます☆
キャッスル・オブ・マジカル・ドリームの前には、20周年のロゴも美しいフォトスポット。
20周年の香港ディズニーランドに遊びに来たらぜひ記念撮影をしたいフォトスポットです。
他にもメインストリートUSAには、ミッキーたち、
ダッフィーたちのバナーも登場し、パーク全体を華やかにしています。
ファンタジーランド
メインストリートUSAだけでなく、各テーマランドにも20周年を記念したバナーやデコレーションが施されます。
「ファンタジーランド」には、ディズニー映画『バンビ』の主人公「バンビ」たち。
「トゥモローランド」にはマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の｢グルート｣と一緒に楽しめるフォトスポット。
「ミスティック・ポイント」には、ミスティック卿の相棒の猿の 「アルバート」のフォトスポットも登場しています☆
ホテルデコレーション
香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ、ディズニー・ハリウッド・ホテルの3軒の直営ホテルも、20周年のお祝いムード一色に！
ホテルのロビーやレセプションデスクなど、様々な場所に20周年のロゴをあしらったデコレーションが登場し、宿泊するゲストを温かく迎えます。
ホテルにも装飾が施され、パーティーの雰囲気が続きます。
マジック・パスポート
価格：HK$99
販売場所：パーク内ショップ
20周年を記念して、パーク散策がもっと楽しくなるスタンプラリー「マジック・パスポート」が登場！
特別なデザインのパスポートを手に、パーク内に設置されたスタンプステーションを巡る体験型のアクティビティです。
パークを巡ってスタンプを集めよう
パーク内には、自動でスタンプが押せるマシンが6カ所、
手動で押すスタンプが8カ所、合計14カ所のスタンプステーションが設置されています。
すべてのスタンプを集めると、特別な記念品として、20周年限定デザインのメダルがもらえます！
スタンプを集めながらパークを隅々まで探検できる、20周年ならではの特別なプログラムです☆
「ワールド・オブ・フローズン」を訪れよう
20周年で盛り上がる香港ディズニーランドをさらに楽しむために訪れたいのが「ワールド・オブ・フローズン」
世界で初めて、そして最大規模の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア。
「アナ」が「エルサ」の凍った心を真実の愛の力で溶かしたことを祝う「夏の雪の日 ( サマー・スノー・デイ)」の アレンデール王国が舞台です。
アレンデール城や
ノース・マウンテンなど、映画の世界が忠実に再現されており、まるで物語の中に入り込んだかのような没入体験が楽しめます。
アトラクション／ショー
「ワールド・オブ・フローズン」で楽しめるアトラクションは2つ、ショーが1つ楽しめます。
フローズン・エバー・アフター
ボートに乗ってアレンデール王国を巡り、｢オラフ｣や
「アナ」、
そして「エルサ」たちに出会うことができるアトラクション。
映画の名曲と共に、『アナと雪の女王』の物語を追体験できます☆
ワンダリング・オーケン・スライディング・スレイ
オーケンの店から出発する、そり型のローラーコースタータイプのアトラクション。
「オラフ」と「スヴェン」の助けを借りて、アレンデールの森の中を駆け抜けます！
プレイハウス・イン・ザ・ウッズ
「アナ」と「エルサ」に会える、森の中の劇場で繰り広げられるプレイ・エクスペリエンス。
最新技術を駆使した演出と、キャラクターたちのパフォーマンスが間近で楽しめる、感動的なショーです。
※体験にはスタンバイパスの取得が必要になる場合があります。
レストラン
｢ワールド・オブ・フローズン｣では、3つのレストランが楽しめます。
ゴールデン・クロッカス・イン
アレンデールの伝統料理を提供するレストラン。
店内には｢アナ｣と｢エルサ｣などの肖像画が飾りつけられています。
北欧の郷土料理にインスパイアされた、ボリューム満点のラムシャンクやシーフード料理などが楽しめます。
ノーザン・ディライツ
アレンデールで一番古いお菓子屋さんをテーマにしたスイーツショップ。
ゴディバの限定チョコレートや、かわいいデザートが販売されています。
｢オラフ｣モチーフのソフトクリームは必食です☆
フォレスト・フェア
スナックやドリンクを気軽に楽しめるフードカートもあります。
ショップ
アトラクション「フローズン・エバー・アフター」を楽しんだ後に、そのままお買い物が楽しめます。
ティック・トック・トイズ＆コレクタブルズ
王国で一番のおもちゃ屋さんとして有名なお店。
店内にはここでしか購入できない
『アナと雪の女王』のキャラクターをモチーフにしたかわいいグッズが並びます。
20周年のお祝いで盛り上がる香港ディズニーランド・リゾート。
世界で唯一の「アナと雪の女王」のテーマランドとあわせて、特別な思い出を作れます！
香港ディズニーランド・リゾート20周年アニバーサリーイベントのフォトスポットと「ワールド・オブ・フローズン」の紹介でした。
今すぐ香港ディズニーランドへの旅を計画しよう！
ホテル: お得な2連泊30%offレート
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/two-nights-plus-offer/
パークチケット: ノンストップ・2デー・ファン・チケット
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/
