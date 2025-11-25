『アナと雪の女王』にインスパイアされたテーマランド、ワールド・オブ・フローズンも紹介！香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」フォトスポット

香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念したアニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー」が開催中！

今回は、20周年でさらに盛り上がるパークの見どころとして、パークやホテルを彩る20周年のデコレーション、そしてパーク散策がもっと楽しくなる「マジックパスポート」、世界初の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」を紹介します☆

忘れられない体験となり、パークでは、より魔法のようなひとときを過ごせます。

香港ディズニーランド・リゾート 20周年アニバーサリーフォトスポット

20周年イベントのテーマは「最高にマジカルなパーティー」

パークのエントランスから各テーマランド、そしてディズニーホテルに至るまで、リゾートのいたるところが祝祭感あふれるデコレーションで飾られます。

おすすめのフォトスポット

パークでは、20周年の祝祭感あふれるデコレーションが楽しめます☆

ウェルカム・アーチ

ゲストが最初にくぐる、リゾートの入口にあるウェルカム・アーチ。

アーチの柱が20周年デザインのバナーや風船で飾られ、パーティーの雰囲気を盛り上げます。

一足踏み入れただけで特別なパーティーへ参加できます☆

フローラル・ミッキー

香港ディズニーランド鉄道のメインストリートUSA駅には、「ミッキーマウス」の花壇と風船、ハットをモチーフにしたデコレーションが登場！

昼と夜で雰囲気は異なりますが、どちらもパーティーの雰囲気に満ちています。

メインストリートUSA

パークに入ってすぐのメインストリートUSAやタウンスクエアは、フォトスポットがたくさん。

特にタウンスクエアには、巨大なミッキーシェイプのリングを中心に、20周年コスチュームの「ミッキー＆フレンズ」のスタチューが飾られた豪華なフォトロケーションが登場！

夜になるとライトアップされ、昼間とは違う幻想的な雰囲気を楽しめます☆

キャッスル・オブ・マジカル・ドリームの前には、20周年のロゴも美しいフォトスポット。

20周年の香港ディズニーランドに遊びに来たらぜひ記念撮影をしたいフォトスポットです。

他にもメインストリートUSAには、ミッキーたち、

ダッフィーたちのバナーも登場し、パーク全体を華やかにしています。

ファンタジーランド

メインストリートUSAだけでなく、各テーマランドにも20周年を記念したバナーやデコレーションが施されます。

「ファンタジーランド」には、ディズニー映画『バンビ』の主人公「バンビ」たち。

「トゥモローランド」にはマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の｢グルート｣と一緒に楽しめるフォトスポット。

「ミスティック・ポイント」には、ミスティック卿の相棒の猿の 「アルバート」のフォトスポットも登場しています☆

ホテルデコレーション

香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ、ディズニー・ハリウッド・ホテルの3軒の直営ホテルも、20周年のお祝いムード一色に！

ホテルのロビーやレセプションデスクなど、様々な場所に20周年のロゴをあしらったデコレーションが登場し、宿泊するゲストを温かく迎えます。

ホテルにも装飾が施され、パーティーの雰囲気が続きます。

マジック・パスポート

価格：HK$99

販売場所：パーク内ショップ

20周年を記念して、パーク散策がもっと楽しくなるスタンプラリー「マジック・パスポート」が登場！

特別なデザインのパスポートを手に、パーク内に設置されたスタンプステーションを巡る体験型のアクティビティです。

パークを巡ってスタンプを集めよう

パーク内には、自動でスタンプが押せるマシンが6カ所、

手動で押すスタンプが8カ所、合計14カ所のスタンプステーションが設置されています。

すべてのスタンプを集めると、特別な記念品として、20周年限定デザインのメダルがもらえます！

スタンプを集めながらパークを隅々まで探検できる、20周年ならではの特別なプログラムです☆

「ワールド・オブ・フローズン」を訪れよう

20周年で盛り上がる香港ディズニーランドをさらに楽しむために訪れたいのが「ワールド・オブ・フローズン」

世界で初めて、そして最大規模の『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア。

「アナ」が「エルサ」の凍った心を真実の愛の力で溶かしたことを祝う「夏の雪の日 ( サマー・スノー・デイ)」の アレンデール王国が舞台です。

アレンデール城や

ノース・マウンテンなど、映画の世界が忠実に再現されており、まるで物語の中に入り込んだかのような没入体験が楽しめます。

アトラクション／ショー

「ワールド・オブ・フローズン」で楽しめるアトラクションは2つ、ショーが1つ楽しめます。

フローズン・エバー・アフター

ボートに乗ってアレンデール王国を巡り、｢オラフ｣や

「アナ」、

そして「エルサ」たちに出会うことができるアトラクション。

映画の名曲と共に、『アナと雪の女王』の物語を追体験できます☆

ワンダリング・オーケン・スライディング・スレイ

オーケンの店から出発する、そり型のローラーコースタータイプのアトラクション。

「オラフ」と「スヴェン」の助けを借りて、アレンデールの森の中を駆け抜けます！

プレイハウス・イン・ザ・ウッズ

「アナ」と「エルサ」に会える、森の中の劇場で繰り広げられるプレイ・エクスペリエンス。

最新技術を駆使した演出と、キャラクターたちのパフォーマンスが間近で楽しめる、感動的なショーです。

※体験にはスタンバイパスの取得が必要になる場合があります。

レストラン

｢ワールド・オブ・フローズン｣では、3つのレストランが楽しめます。

ゴールデン・クロッカス・イン

アレンデールの伝統料理を提供するレストラン。

店内には｢アナ｣と｢エルサ｣などの肖像画が飾りつけられています。

北欧の郷土料理にインスパイアされた、ボリューム満点のラムシャンクやシーフード料理などが楽しめます。

ノーザン・ディライツ

アレンデールで一番古いお菓子屋さんをテーマにしたスイーツショップ。

ゴディバの限定チョコレートや、かわいいデザートが販売されています。

｢オラフ｣モチーフのソフトクリームは必食です☆

フォレスト・フェア

スナックやドリンクを気軽に楽しめるフードカートもあります。

ショップ

アトラクション「フローズン・エバー・アフター」を楽しんだ後に、そのままお買い物が楽しめます。

ティック・トック・トイズ＆コレクタブルズ

王国で一番のおもちゃ屋さんとして有名なお店。

店内にはここでしか購入できない

『アナと雪の女王』のキャラクターをモチーフにしたかわいいグッズが並びます。

20周年のお祝いで盛り上がる香港ディズニーランド・リゾート。

世界で唯一の「アナと雪の女王」のテーマランドとあわせて、特別な思い出を作れます！

香港ディズニーランド・リゾート20周年アニバーサリーイベントのフォトスポットと「ワールド・オブ・フローズン」の紹介でした。

今すぐ香港ディズニーランドへの旅を計画しよう！

ホテル: お得な2連泊30%offレート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/two-nights-plus-offer/

パークチケット: ノンストップ・2デー・ファン・チケット

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/

香港ディズニーランド・リゾート20周年記念！ 「最高にマジカルなパーティー」のすべてをお届け！ 香港ディズニーランド・リゾート20周年記念！ 「最高にマジカルなパーティー」のすべてをお届け！ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』にインスパイアされたテーマランド、ワールド・オブ・フローズンも紹介！香港ディズニーランド・リゾート「最高にマジカルなパーティー」フォトスポット appeared first on Dtimes.