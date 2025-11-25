大阪の名深夜ラジオ番組『ぬかるみの世界』特番放送決定 笑福亭鶴瓶が出演、新野新さんを偲ぶ
ラジオ大阪（OBC）は大阪で活躍した放送作家・新野新さんが今年9月に亡くなったことを受けて、12月21日深0時から、特別番組『新野新さんを偲ぶ 鶴瓶ひとりのぬかるみの世界』を放送すると発表した。
【写真】3ヶ月前…卒寿を祝う会で笑顔を見せる新野新さん
1978年4月から89年10月まで11年半にわたって放送された日曜深夜の『鶴瓶・新野のぬかるみの世界』。出演者は落語家・笑福亭鶴瓶と新野さん。
『ぬかるみの世界』と言えば、鶴瓶の何気ない話しかけやリスナーからの投書から「〇〇論争」（おじん＆おばん、おにぎり談義など）に発展することもたびたび。番組で呼び掛けた「新世界ツアー」に多くの人が集まりすぎた“新世界パニック”は、現在も語り草になっている。
『ぬかるみの世界』を聴く人は「ぬかる民」と呼ばれた。新野さんは「ぬかる民」たちに愛された。特別番組では、鶴瓶がリスナーからの投書をもとに番組の想い出や夢・悩みを紹介しながら新野さんの色々な想い出を語る。
現在、番組では当時の「ぬかる民」、また、「ぬかるみの世界」や新野新さん・鶴瓶さんが大好きだというリスナーからのおたよりを募っている。「新野先生の想い出」や「ぬかるみの世界の想い出」、「これからの夢」、「今かかえている悩み」をテーマに募集中。
