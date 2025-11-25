保護したらまさかの妊婦さん。妊娠発覚から出産、子育ての様子が注目を集めています。話題の動画の再生回数は12万回を超え「パワフル母さん！でも可愛い母さん」「ママ頑張ったね！」「うわー子沢山」といったコメントが集まっています。

【動画：猫を保護したら『妊娠』が発覚→約１か月半が経過すると…涙あふれる展開】

保護した猫が妊婦さん

TikTokアカウント「もじゃぷぶ/mojapubu」に投稿されたのは、妊娠していた保護猫のお話。投稿者さんは2021年9月6日に猫を保護したそうです。ずっと鳴いていたので、名前は「メイ」ちゃんに決めたのだそう。メイちゃんは投稿者さんやおうちにもすぐに慣れた様子です。

そして、保護から間もない9月28日、なんとメイちゃんが妊娠していることが発覚！保護した猫が妊娠しているとは、思いもよらなかったはずです。期待と不安でいっぱいになってしまいますね。

7匹の子猫の誕生

日を追うごとにメイちゃんのお腹は大きくなっていたのだそう。当時メイちゃんはまだ生後6ヶ月ほどで、小さな体なのに大きなお腹…飼い主さんの心配もMAXだったことでしょう。そして、保護から約1か月半後の2021年10月27日、ついにメイちゃんは7匹の赤ちゃんを出産しました！子育てを頑張るメイちゃん、ミルクを飲む子猫たちの姿がなんとも微笑ましい。

甘えて過ごす毎日

気になる子猫たちのその後ですが、5匹の子猫は里親さんの元へ巣立ち、2匹は投稿者さんのおうちで暮らしているそうです。現在のメイちゃんは、大好きな抱っこやナデナデをしてもらい、投稿者さんに甘えて過ごしているのだそう。出産、子育てを頑張り、愛らしい仕草でみんなを癒すメイちゃんでした。

投稿には「突然7匹もの子猫を前に戸惑われた事と思います 愛情たくさんありがとうございました」「こんな優しい方に保護されて良かった！お外じゃ絶対厳しい」「1匹のつもりが8匹！大家族だ！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「もじゃぷぶ/mojapubu」では、メイちゃんと4匹の同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

