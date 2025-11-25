女優・モデルの杉本有美（36）が18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】マジで36歳!? 透明感やばい“オトナの魅力”がスゴすぎる

2008～09年放送のスーパー戦隊シリーズ「炎神戦隊ゴーオンジャー」（テレビ朝日系）の須塔美羽／ゴーオンシルバー役で注目を集めた杉本。今回は大人の女性の魅力をかつてなく堪能できる撮りおろしを6ページにわたり披露している。インタビューでは30代で至ったグラビアに対する心境の変化について語っている。



自身のインスタグラムでは撮影中のオフショットを公開。「表紙は20代の頃何度かやらせていただきましたが、本誌での撮り下ろしは初」と明かし、「今回は、新たな自分との出会いがしたく、スタッフさんは全員初めましての方々と。なかなかの挑戦。笑」と撮影を振り返った。また「皆様の御協力のお陰で、新たな自分と出会えることができ、むちゃくちゃ素敵な仕上がりになりました。筋トレ始めた成果も期待してください」とアピールした。



同号は櫻坂46の田村保乃と村井優が表紙に登場。また、同グループからは小島凪紗、山川宇衣も誌面を飾った。そのほか、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美、山本杏などが登場している。



（よろず～ニュース編集部）