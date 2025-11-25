◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第５節 江原１―３町田（２５日、韓国）

Ｊ１町田は敵地で江原（韓国）に３―１で勝利した。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の５戦を終えて勝ち点８とした。

２２日の天皇杯優勝から３日。初タイトルの余韻も冷めやらぬ中、同大会決勝からＦＷ相馬勇紀、ＤＦ昌子源ら先発を６人変更。中２日の疲労を考慮して、メンバーを入れ替えた。前半２４分、ＦＷナサンホのシュートが相手に当たり高く上がると、ＭＦ増山朝陽がエリア右から中央に折り返す。ＭＦ仙頭啓矢が頭で押し込み、先制点を手にした。

勢いは止まらない。同２８分にはＭＦ下田北斗がエリア手前右の位置のＦＫから直接狙うと、美しい軌道を描いたシュートはゴール右へ吸い込まれた。さらに同３９分、ＦＷオセフンが仙頭からパスを冷静に沈めて３点目。母国のチームからＡＣＬＥでの初得点を決めた。

後半は前半の展開から一転、相手にボールを持たれる時間が長くなり、攻めあぐねる時間が続く。後半１０分には１点を返されるが、相手の攻撃をはね返し続け、逃げ切った。この試合で得点した選手はいずれも天皇杯決勝でベンチ。仙頭、増山、下田はいずれも出場の機会を得られなかったが、アジアの舞台で躍動した。