泊原発３号機、鈴木直道知事が再稼働容認の意向…道議会本会議で説明へ

北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事が道議会定例会で運転の再開を容認する意向を示すことがわかった。

道議会での議論を踏まえて、最終的な判断を明らかにする見通し。

複数の関係者によると、三橋剛副知事が２５日、道議会の過半数を占める自民党会派に対し、「現実的な選択肢の中では再稼働はやむを得ない」とする鈴木知事の考えを伝えた。自民側は知事側の考え方も踏まえて、賛成する方針を確認した。

鈴木知事は２８日にも道議会本会議で考えを説明し、議会側の意見を聞いた上で早ければ１２月中に最終的な判断を表明するとみられる。これまで、鈴木知事は「道民や道議会、関係自治体の声を踏まえて総合的に判断する」として是非について明言を避けてきた。

道内では先端半導体の製造工場、データセンターの建設が進み、電力需要の増加が見込まれる。一方、道は泊原発の安全対策などに関する住民説明会を終えた。再稼働の事実上の要件となる地元自治体の同意についても、道と周辺４町村のうち、立地する泊村の高橋鉄徳村長が今月１７日に同意を表明した。残る３町村の首長も近く同意を明らかにするとみられ、鈴木知事も一定の結論を出すことになる。

泊原発にある全３基のうち、３号機は２０１２年５月に運転を停止。北電は１３年７月、原子力規制委員会に安全審査を申請した。敷地内に断層がないことの説明に時間を要し、審査は長期化したが、規制委は今年７月、審査合格を示す「審査書」を正式決定した。東日本大震災後に間もなく停止した１、２号機についても、北電は３０年代前半の再稼働を目指すとしている。

北電は３号機再稼働後、家庭向けの電気料金を１１％程度値下げする計画。だが、泊原発では津波対策として防潮堤を建設中で、完成予定の２７年３月に間に合わなければ、再稼働が遅れる可能性もある。