高市総理大臣は、政権発足後はじめて、労働団体や経済界の代表らとの政労使の会議を開き、来年の春闘に向け、物価上昇に負けない賃上げへの協力を要請しました。

高市首相「5％を超える高水準となっている賃上げを確かなものとして定着させるために、一昨年、昨年の水準と遜色のない水準での賃上げとりわけ物価上昇に負けないベースアップの実現に向けたご協力を心よりお願いいたします」

会議には経団連の筒井会長や、労働組合の全国組織「連合」の芳野会長らが出席しました。

高市総理は会合で、「政府は賃上げを事業者に丸投げせず、継続的に賃上げできる環境を整備する」と強調しました。

その上で、全ての都道府県で政労使による意見交換を行い、企業の賃上げを支援する高市政権の取り組みを地方に浸透させていく考えを示しました。

一方、経済界を代表して参加した経団連の筒井会長は、「社会的責務として賃上げはコストではなく投資だ」と強調した上で、「経団連は、賃上げの力強いモメンタムをさらに定着させるという強い思いで臨む」として、政府に対しても賃上げに向けた環境整備などに期待を寄せました。