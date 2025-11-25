江戸時代の俳人で上水内郡信濃町出身の小林一茶の若き日を描いたミュージカルが来年1月から上演されます。劇中で一茶役を演じる長野市出身の俳優、岡宮来夢さんが25日、信濃町の一茶記念館を訪れ、作品をPRしました。



岡宮さんと一茶さん

「ゆっくりでいいよ、一茶さん・・・」



来年1月から都内などで上演されるミュージカル、『ISSA in Paris』のPRにやってきたのは、劇中で小林一茶役を演じる長野市出身の俳優、岡宮来夢さんです。一茶の出身地、信濃町の一茶記念館に鈴木文雄町長を訪ねました。





鈴木町長「『一茶かるた』もお持ちということで」岡宮来夢さん「あの小さいころにカルタをとった小林一茶を演じられる日が来るなんてと思いながら…」岡宮さんが出演する『ISSA in Paris』は、小林一茶を題材にしたオリジナルストーリーで、来年が一茶の200回忌、さらに信濃町の町制施行70周年でもあることから町が作品を後援しています。一茶は、15歳で江戸に奉公に出た後、10年ほどの消息が分かっておらず、今作ではその空白の10年が、現代と過去が交錯するファンタジーとして描かれています。ミュージカルの原案者が、一茶の実際の句に感銘を受けて創作を始めたもので、岡宮さんは25日そのきっかけとなった句などを一茶記念館で見学しました。岡宮来夢さん「（一茶は）本当にこう好きなことに対して一心不乱に、見たものに対していろんな角度からものを見て。自分もそういう考え方にシフトして近づいていけたらなと思います」作品は、来年1月10日から東京の日生劇場で開幕します。