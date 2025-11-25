塩瀬総本家×サンリオの限定和菓子♡キティやクロミの可愛い饅頭&羊羹発売

老舗和菓子舗「塩瀬総本家」から、サンリオキャラクターとコラボした心ときめく限定和菓子が登場します。キティの愛らしさをそのまま閉じ込めた薯蕷饅頭や、クロミやシナモロールなど人気キャラクターがデザインされた羊羹など、見た目にも楽しいラインナップ♡コラボ商品を購入すると、キャラクターごとのオリジナルシールがもらえる特典も♪発売は2025年11月1日。贈り物にも自分用にも欲しくなるかわいい和菓子です。

キティが主役の可愛い薯蕷饅頭

「ハローキティ饅頭」は、紅・白の薯蕷饅頭にキティの愛らしい表情を映した限定和菓子。しっとりとなめらかな塩瀬のこし餡を、キティの型で作った皮で包んだこだわりの一品です。

熟練の職人が一つ一つ丁寧に仕上げるため、見た目の可愛らしさだけでなく、上品な味わいも魅力。ティータイムの手土産や、お子さまへのちょっとした贈り物にもぴったりです。

キャラが彩る3種のサンリオ羊羹

「サンリオキャラクターズ羊羹」は、人気キャラクターが描かれたパッケージが目を引く新作。塩瀬の伝統製法で作られ、小倉羊羹「夜の梅」、本練羊羹「松の栄」、抹茶羊羹「若緑」の3種類の味が楽しめます。

和の風味をしっかり味わえる上品な甘さで、日常のお茶時間だけでなく、ギフトとしても喜ばれるアイテムです。思わず集めたくなるデザインも魅力♡

購入特典は限定キャラシール

今回のコラボ商品を購入すると、キャラクターごとのオリジナルシールをプレゼント。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

取り扱い店舗は築地本店、松屋銀座店、高島屋東京店、大丸東京店の4店舗。和菓子の味わいとサンリオの世界観を同時に楽しめる、特別感あふれるラインナップとなっています。

和菓子で楽しむサンリオの世界♡

塩瀬総本家とサンリオが贈る限定コラボは、和菓子の魅力にキャラクターの可愛さが加わった特別なシリーズ。

キティの饅頭や3種の羊羹など、贈り物にも日常のご褒美にもぴったりです。キャラクターごとのオリジナルシールがもらえる嬉しい特典もあり、この時期だけの楽しみがぎゅっと詰まっています。

お気に入りのキャラを選んで、ほっと心が和む甘い時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪