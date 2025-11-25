政府は、個人による輸入品と少額の輸入品に対する税制上の優遇措置を見直す方針だ。

個人が輸入する際に税額計算の基準価格を現地価格の６割とする特例を廃止し、１万円以下の輸入品にも消費税を課す。中国などのネット通販サイトから税優遇された低価格商品が大量に輸入され、国内勢の競争力低下につながるとの懸念が出ていた。

財務省の有識者会議が近く報告書をまとめる。政府は２０２６年度の税制改正に優遇措置の見直しを盛り込むことを目指しており、年末にかけて与党の税制調査会でも議論する。

個人輸入品の基準価格を６割にする特例は１９８０年に導入された。当初は海外旅行の土産品の税負担を減らすことが目的だった。納税事務の負担を軽減するため、１万円以下の輸入品（商業輸入も含む）の消費税と関税が免除されている。

ただ、海外の通販サイトから直接商品を輸入する人が増えたことで、国内事業者などからは税優遇への不満が高まっていた。もとの価格が同じであれば、海外事業者は国内取引より課税額を低く抑え、日本で販売することができる。

財務省によると、海外通販サイトの普及などにより、２０２４年の少額貨物（２０万円以下）の輸入件数は２億４５０７万件と、５年で約６倍に増加。特に１万円以下の輸入が急増している。国別では中国が７７％を占める。若者を中心に、中国系の通販サイト「Ｔｅｍｕ（テム）」や「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」の人気が高まっていることが背景にある。

大量の輸入品に紛れて不正薬物や偽ブランド品の流入も確認されていることから、水際対策も強化する。通販業者に税務当局への登録を求めるほか、不正が確認された貨物管理業者への行政処分を強化し、新たに業務改善命令を出せるようにする方針だ。