“社長退任”を発表した株式会社サイバーエージェント社長の藤田晋氏について、『ABEMA Prime』では、盟友である堀江貴文氏が語る場面があった。

【映像】「ハメを外せない」“飲みの場”での藤田晋を明かす堀江貴文（実際の映像）

堀江氏は、「例えば、ファーストリテイリングの柳井さんやソフトバンクの孫さんは辞めると言いながら辞めない。特に孫さんは、後継者育成スクールを作って、もう10年以上やってる。藤田さんは、そういうパターンにはならないんじゃないかと思う。でも絶対何かはやるから、町田ゼルビアやMリーグはそのままやるのかな」とコメント。

藤田氏の経営手腕については、「ゲームに勝つみたいなところをすごく考えてる。麻雀がうまい人は、常に自分のベストチョイスができる。そして、相手の勝負への期待値を下げるような打ち方をさせる。藤田さんはその勝負強さと、我慢の人だ」と評した。

退任後については、「政界には行かないと思う。もっと我慢しなきゃいけないから。でも、向いてると思う。勝負強さがあるからね」。そして、「政治家の中では、小泉純一郎タイプだと思う。さくっと政界引退したじゃないか。あの感じに近いと思っている」と述べた。

最後に堀江氏は、「肩の荷が降りて、もうちょっと自由に動けるようになったらいいね」とエールを贈った。

（『ABEMA Prime』より）