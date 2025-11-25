『名探偵コナン』を実写化したら工藤新一を演じてほしい芸能人ランキング！ 2位「目黒蓮」、1位は？
クールな頭脳派でありながら、行動力や正義感にあふれる一面を持つ工藤新一。キャスティング予想をするだけでも楽しめそうです。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら工藤新一を演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
2位にランクインしたのは、Snow Manの目黒蓮さんです。抜群のルックスとスタイルで歌手や俳優、モデルとして活躍。工藤新一と同じくサッカー経験があり、2023年に『炎の体育会TV』（TBS系）に出演した際は「100秒キックターゲット」で芸能人初となるパーフェクトを達成しました。
また、現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の第4話から山王耕造（佐藤浩市）の隠し子・中条耕一役として登場し、大きな話題に。実写化映画の出演経験も豊富で、2026年に公開予定の『SAKAMOTO DAYS』でも主演を務めます。
回答者からは「新一同様サッカーが上手いから」（30代女性／宮城県）、「身長がスラっとしてクールな雰囲気がぴったりです」（30代女性／石川県）、「スタイルがいいから」（50代女性／京都府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、山崎賢人さん（崎はたつさき）です。2009年から雑誌『ピチレモン』（学研プラス）でメンズモデルを務め、2010年に俳優デビュー。人気漫画の実写化作品に出演することが多く、キャラクターが憑依する演技に定評があります。
最近では1月24日公開の映画『アンダーニンジャ』や9月25日配信のNetflixドラマ『今際の国のアリス』シーズン3、2026年3月13日公開予定の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で主演を飾るなど、勢いが止まりません。
回答コメントでは「明るくて爽やかなイメージがあり、新一のような頭脳明晰で少し天然なキャラクターを演じるのにぴったりだと思うから」（20代女性／東京都）、「頭の回転が速く、クールで頼れる印象が新一にぴったりだと思います」（30代女性／石川県）、「口調とかが似合いそう」（40代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
