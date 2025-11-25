花角知事は柏崎刈羽原発の再稼働を容認し自身の進退を県議会に諮るとしています。11月25日、各会派が対応を協議しましたが、県議会の過半数を占める自民党は知事を「信任」することで一致しました。



〈花角知事〉

「知事選を選ばなかったというよりも県議会にお諮りすることを選んだ。つまり知事の職務を続けるべきでないと県議会が判断されるのであれば辞めたい」



柏崎刈羽原発の再稼働を容認した上で花角知事は自身の進退を県議会に諮る考えです。





これを受けて各会派は25日、知事を「信任」するか「不信任」とするか、緊急で協議しました。自民党の県議団は「信任」の方向性で一致したといいます。〈自民党県連 岩村良一幹事長〉「知事を信任する意思を示す方向性でこれからの対応を考えていくことで党議了承を得たところ。他会派の動向も見ながら具体的な対応については考えたい」一方、原発政策をめぐって自民党と対立することもあるほかの会派は。〈未来にいがた 大渕健県議〉「信の問い方自体に問題がある、 疑問がある考え方もありますので、根拠や理由を含めて示すのは提案者側ですから、そこはちゃんと問うていかなければいけないと思います」〈リベラル新潟 小泉勝県議〉「ある意味駆け引きの部分もありますしこちら側も会派としても再稼働に反対する側が一枚岩になれるのかどうかも含めてこれから調整」花角知事の「進退」は12月2日から始まる12月議会で諮られますが、自民党が単独過半数を占めるため、花角知事は「信任」される見通しです。