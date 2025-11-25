特産品が楽しめると思う「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「KOKOくろべ」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが深まり、地元の旬の食材がおいしくなる季節を迎えました。道の駅には、 産直ならではの新鮮な農産物や限定の加工品など、その土地の「おいしい！」が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「子ども向けの商品も多い」（40代女性／埼玉県）、「新しくてとにかく綺麗で可愛いです。子供さんは喜ぶと思います。海産物も購入出来ます」（50代女性／愛知県）、「地元黒部産のお米、採れたて野菜、安心安全な加工品などが並び、『大自然の恵みを受けた食材』にこだわっています」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「寒ブリがとてもおいしかったです」（40代女性／北海道）、「氷見漁港直送の新鮮な魚介類や氷見うどんなど、富山ならではの特産品が揃っているため。海の幸を堪能できる点が魅力」（40代男性／北海道）、「氷見うどんや氷見カレーなどの食事も可能ですが私の目当ては『ひみぷりん』です」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：KOKOくろべ（黒部市）／34票富山県黒部市にある「道の駅 KOKOくろべ」は、2022年4月にオープンしたばかりの新しい道の駅。北陸自動車道の黒部インターチェンジからも近いので、ドライブの休憩や立ち寄りにも便利です。道の駅の直売所には地元の新鮮な野菜や特産品が並んでいますが、その中でも注目したいのは、富山湾で水揚げされた魚介類を使った加工品や名水にちなんだオリジナルの商品。これからますます人気が出そうな注目スポットです。
1位：氷見（氷見市）／64票富山県氷見市にある「道の駅 氷見 氷見漁港場外市場 ひみ番屋街」は富山湾に面した最高の立地で、特産品を楽しみたい観光客から人気を集めています。その最大の魅力は、氷見漁港から直送される新鮮な海の幸。施設内にはいきのよい魚介類を扱うお店が並び、その場で海鮮を使った食事ができる飲食店もあります。海産物以外にも、氷見牛や氷見うどんといった地元の特産品も充実しています。
