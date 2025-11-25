2025秋冬は「レイジーラグジュアリー」がトレンド！ 一体どんなスタイル？ コーデのポイントは？
レイジーラグジュアリー（Lazy Luxury：怠惰なぜいたく）は、リラックス感とラグジュアリー感を融合させたスタイルのこと。ファッションやライフスタイルの分野のトレンドとして注目を集めています。
一方、クワイエットラグジュアリー（Quiet Luxury：さりげないぜいたく）は、派手さを排し、素材や仕立ての良さで魅せるのが特徴です。テーラードジャケット、シルクシャツ、上質なコートなどきちんと感のある服がこれに該当します。
グレー、ネイビー、ブラックなど、ソリッドなニュートラルカラーを基調に色数を絞り、ミニマルな印象を作ります。
レイジーラグジュアリーは、ニット、オーバーサイズシャツ、ルーズシルエットのパンツなどで、肩の力が抜けたリラックス感のある印象を作ります。柔らかいニュートラルカラーやアースカラーを基調に、少し遊びのあるニュアンスカラーを取り入れると、余裕のある雰囲気を演出できます。
ニュアンスカラーとしては、ネイビーやバーガンディのような濃い色、ゴールドやシャンパンのようなリッチな色、ダスティローズやセージグリーンのようなややくすみのあるパステルカラーがおすすめです。
今回は、大人の女性におすすめしたいレイジーラグジュアリーのコーディネートを見ていきましょう。
アイボリーとブラウンのコーディネートは、レイジーラグジュアリーらしい色づかいの1つ。アイボリーの明るさがブラウンの深みを中和し、自然で洗練された雰囲気に。ブラウンの温もりにアイボリーが加わることで、居心地のいい空気感を演出できます。モノトーンより柔らかいコントラストなので、堅苦しくなく大人の落ち着きが漂います。
この写真は、アイボリーのメッシュ編みの長袖ニットとブラウンのワイドパンツのコーディネートです。ニットの首周りは広めで着丈はコンパクト。ワンショルダーで着用することでくつろいだ雰囲気になり、ブラウンのロングチョーカーで遊び心を演出しています。
セージグリーンは、2025秋冬のトレンドカラーとして最も注目されるカラーの1つ。ハーブのセージの葉から名付けられたくすみのある柔らかいグリーンは、グレーを混ぜたような落ち着いたトーンで、ナチュラルな上品さが魅力です。
セージグリーンとベージュの組み合わせは、自然の中にいるような落ち着きと柔らかさを感じさせるカラーコーディネートです。
この写真は、セージグリーンのクロシェ風レーストップスとベージュのワイドパンツのコーディネート。レーストップスは透けるので、インナーを白のキャミソールにすると涼やかに、ダークカラーのタンクトップにすると落ち着いた印象になります。
インナーの色やデザインで見え方や印象を調整することができるので、シーズンを問わず長く着用できるでしょう。
ネイビーとベージュの組み合わせは、上品さと柔らかさを両立した王道のカラーコーディネートです。リッチな色であるベージュの分量を多めにすると、柔らかくナチュラルな印象になり、レイジーラグジュアリーな雰囲気を楽しめるでしょう。
この写真は、ネイビーのTシャツとベージュのチノパンのコーディネートです。Tシャツはハリのあるダンボール素材で、コクーンシルエットのゆったりしたサイジング。チノパンもゆるっとしたワイドシルエットなので、リラックス感のある着姿となっています。
レイジーラグジュアリーはクワイエットラグジュアリーと共通点もありますが、よりカラフルなコーディネートを楽しめるところが魅力です。カラーパレットやコーディネートを参考に、新しいスタイルにチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
アイボリーとブラウンのコーディネート
セージグリーンとベージュのコーディネート
ネイビーとベージュのコーディネート
