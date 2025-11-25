佐野勇斗（M!LK）、Snow Man、HANAらがファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）によるアワード「THE ONES TO WATCH 2025」を受賞した。

（関連：【画像】佐野勇斗、「ビジュイイじゃん」決めポーズ）

「THE ONES TO WATCH 2025」は、「VOGUE JAPAN」がその年を彩った才能溢れる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機／飛躍を迎えた人等、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。今年はVERDY、大月壮士、北川景子、佐野勇斗、Snow Man、HANA、見上愛、横浜流星の8組が選ばれた。

授賞式に登壇した佐野は「お話をいただいた時は、本当に一瞬、何のことか分からなくて、説明を受けて、こんなすごい賞をいただけるんだということをとても嬉しく思いました。今年1年頑張ってきて良かったなということを率直に思いました」と満足げに語る。

今年1年を振り返ると「今年はスケジュールという意味でも本当に自分自身よく耐えたなという気持ちもちょっとあります。特に今年は個人でもM!LKの方でも、すごくありがたいことにたくさんの方々からお声掛けをいただきました。5人でいることがとても多くて、そういった意味では日々大変なスケジュールだったんですけど、とても濃厚で楽しい1年になったかなと思います」と満足げな表情を見せた。

一方で「昨日の夜から今朝にかけて、（普段は）日々家に帰ったら自分のやるルーティーンというのが決まっておりまして、ちょっと睡眠時間が短めになってしまうことが多いんですけど、何年かぶりに寝落ちというものをしました」と告白。“睡眠時間が短くなる”ほどのルーティンについて聞かれると、「僕まず家に帰ってからちょっと小走り気味にお風呂を沸かします。そして、卓上ホワイトボードに5分刻みでスケジュールを立てます。服を脱ぐ、その部屋から出てくる、その後は大体一度台本をさらって、食事ですね」と細かすぎるスケジュールを明かした。

最後に、個人の目標を聞かれると「睡眠をちゃんとするというのもありますし、ちょっと健康に気を使っていかなくてはと思います」としみじみ。さらに「グループとしてはありがたいことに、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）も出場させていただくので、来年は2年連続を狙っていきたいなということと、あとメンバー全員で富士山に登ります」と力強く語った。

（文=リアルサウンド編集部）