江口のりこ「初めてのことをするのはこんなに楽しいのか」声優初挑戦で思い
俳優の江口のりこ（45）が25日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。今作が声優初挑戦となり、思いを語った。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
江口は「初めての経験だったが、初めてのことをするのはこんなに楽しいんだな」と話した。「監督が分かりやすく指導してもらい、とても楽しくやることができた」と振り返った。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには江口のほか、上戸彩、森川智之、下野紘、山田涼介、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
江口は「初めての経験だったが、初めてのことをするのはこんなに楽しいんだな」と話した。「監督が分かりやすく指導してもらい、とても楽しくやることができた」と振り返った。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには江口のほか、上戸彩、森川智之、下野紘、山田涼介、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。