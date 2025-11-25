日本弁護士連合会が作っている被疑者ノート。身柄を勾留された容疑者が、弁護士とやり取りするためのノートです。中には、取り調べを受けた日時や内容について、黙秘権の告知を受けたかどうかなどを記入する欄があり、不当な取り調べがないか弁護士が確認し、アドバイスできるようになっています。



中には｢留置担当者や取り調べ官に見せるべきではありません｣という記載もあります。このノートを熊本県警職員が回収していることがわかり、県弁護士会が｢容疑者の権利侵害｣として、運用方法を変更するよう求める声明を発表しました。





25日に記者会見を開いた県弁護士会。

■熊本県弁護士会 本田悟士会長

「黙秘権や接見交通権、秘密交通権との関係で、被疑者ノートについてはその取り扱いについて格別な配慮が必要と考えます」



被疑者ノートを回収することで容疑者の権利を侵害するとして、県警に運用の変更を求めました。



きっかけは10月、覚醒剤取締法違反などの疑いで30代の男性が逮捕された事件です。男性が勾留された熊本北合志署で接見した弁護士に、｢被疑者ノートを警察官に回収されるが、取り調べの内容を書いていいのか｣と相談したことで、警察職員によるノートの回収が発覚しました。



弁護士は、ノートの回収が容疑者の供述に委縮効果を与え、立会人なしで弁護士と面会できる｢接見交通権｣を守るため勾留場所の変更を申し立てました。熊本簡裁が11月6日付で勾留施設の変更を認め、男性は別の施設に移された後、不起訴となったということです。





■熊本県弁護士会 松本卓也弁護士

「勾留場所変更の申し立てをして、結論として裁判官が認めたという事実がある。司法がそういう判断をしたということも踏まえて今後、県警の方にはご対応頂きたい」



弁護士会は、県内の他の警察署でも同じような報告があるとして、県警に見直しを求めています。





KKTの取材に対し県警は、｢被疑者ノートが重要なものという認識はあり、内容を見たり捜査員に伝えたりはしていない｣とコメントしました。そのうえで、どの施設においても｢自傷行為防止などの観点から、法律に基づき就寝時間帯は被疑者ノートなどの私物は個人保管庫に収納している｣と説明し、変更の予定はないとしています。



【スタジオ】

（飯田嘉太キャスター）

今回ノートの回収が発覚したのは、勾留された男性がノートに記入する前だったため、書き込みを読まれることはありませんでした。



（永島由菜キャスター）

弁護士会が問題視しているのは、ノートの回収によって容疑者がノートの記入を委縮してしまうことですよね。



（飯田嘉太キャスター）

弁護士会は、容疑者が自分が書いたことが警察職員に見られていると感じ、ノートに自由に書くのをためらうことがあれば、弁護士とやり取りする権利が侵害されることにつながると警戒しているんです。



（永島由菜キャスター）

他の都道府県警でも被疑者ノートを回収しているケースがあると話す弁護士もいて、県弁護士会は｢全国的な運用なのかは明らかではない｣としています。



（飯田嘉太キャスター）

事件解決のために警察の捜査が十分尽くされる必要がありますが、容疑者の権利が侵害される運用があれば、適切に見直すことが重要です。