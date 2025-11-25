東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）の再稼働を巡り、新潟県議会最大会派の自民党県議団は２５日、容認方針を示した花角英世知事を信任する方針を決めた。

自民党会派は議席の６割を占めており、県議会は知事の容認の判断を追認する見通しとなった。１２月２日開会の県議会の議決を経て、再稼働に必要な「地元同意」の手続きは年内にも完了する。

花角知事は今月２１日の記者会見で、同原発６、７号機の再稼働を容認する方針を表明。「この判断およびこの判断に沿って知事の職務を続けることについて、県民代表の県議会に信任、不信任の判断を仰ぎたい」としていた。

県は、原発の安全対策に関する広報費約３０００万円を盛り込んだ補正予算案を県議会に提出する予定。自民関係者によると、信任の方法は検討中だが、補正予算案に対し、知事を信任する付帯決議を提出する案が浮上している。

自民県連の岩村良一幹事長は２５日、県議団の会合後、報道陣に「知事を信任する意思を示す方向性でこれからの対応を考えていくということで了承を得た」と述べた。

「地元同意」を得られれば、東電は来年１月にも同原発６号機を再稼働させる見通しだ。