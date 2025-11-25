新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（２３）組がランス・アーチャー（４８＝米ＡＥＷ）、アレックス・ゼイン（３９）の「モンスターソース」から初勝利を挙げた。

連合帝国はニューマンが敵チームの猛攻にさらされて苦しい展開が続く。アーチャーがゼインをチョークスラムで投げつける要領のムーンサルトプレスを浴びるなど、窮地の連続だ。さらにオーカーンがアーチャーのラリアートで場外へ追いやられ分断されてしまう。

それでもニューマンはゼインのＴＡＣＯドライバーだけは許さない。オーカーンがレフェリーの目を引き付けている間に、セコンドのジェイコブ・オースティン・ヤングがロープに走ったゼインの足を引いて転倒させる。すかさずニューマンがフットスタンプを決めて３カウントを奪った。

セコンドを介入させてまで初勝利をつかんだ連合帝国だったが、オーカーン、ニューマンともにバックステージには姿を現さず控室へ。今シリーズはノーコメントで会場をあとにするケースが目立っており、ユニット内の雰囲気が気がかりだ。