野球少年だった徳之島の高校生が、野球ではない別の競技で日本一になりました。

来年の春に卒業を控えた現在も、練習に励む様子を取材しました。

徳之島北部の天城町にある樟南第二高校です。全校生徒214人が通う奄美群島唯一の私立の高校です。

（記者）「こちらの学校には、ある競技で、日本一に輝いた高校生が通っています」

商業科3年の辰濱海静（たつはま・かいせい）さんです。身長169センチ、体重75キロ。マーケティングの授業で同級生たちと笑顔で話し合っていますが、放課後はまた違った顔を見せます。

持ち上げているバーベルの重さは、自分の体重の2倍以上ある165キロです。辰濱さんが打ち込んでいるのはパワーリフティング競技。

横になった状態でバーベルを持ち上げる「ベンチプレス」。

バーベルを肩に乗せ屈伸する「スクワット」。

床に置いたバーベルを持ち上げる「デッドリフト」の3種目で持ち上げた重さの合計を競うスポーツです。

（辰濱海静さん）「（練習苦しいでしょう？）苦しいけれど、好きでやっているので楽しいです。毎日トレーニングして、マックスを更新したときが一番うれしい」

今年8月、埼玉県で開かれた「全日本パワーリフティング選手権大会」の74キロ級に初めて出場。

トータル575キロで優勝。高校日本一になりました。ベンチプレスでは155キロをクリアし、74キロ級の高校記録を更新しました。

バーベルを上げきれず…

「調子に乗りました」

きっかけは中学2年生の時。

小学校から続けていた野球の上達に繋がればとジムに通い始めました。

（辰濱海静さん）「筋トレを始めたのは野球のトレーニングの一環。トレーニングやっているうちに、筋トレの楽しさに目覚めた。野球のための筋トレではなくて、ただ単に筋トレが好きでやっている感じ」

高校でも野球部に所属し今年の夏に引退しましたが、パワーリフティングは続けています。現在も自宅近くのジムに週6日通い1日3時間トレーニング。

オーナーの富山健吾さんはパワーリフティング66キロ級のマスターズ60歳以上で3年前に九州1位の記録を持っています。この5年間、つきっきりで指導にあたってきました。

（辰濱さんを指導 富山健吾さん）「やっぱり好きだからだろう本人が。好きだから努力するし、人一倍努力するからそれだけ伸びてくる。そこで楽しくなって、もっともっと上を目指していこうという感じ」

始めた頃は3種目のトータルが200キロでしたが、現在のベスト記録は、全国大会の記録をさらに更新し600キロまで伸びています。

学校で一緒に学ぶ同級生たちは。

（辰濱さんの同級生）「普段はユーモアがあって、周りを明るくしてくれるような人。（日本一と聞いて）彼ならやってくれるだろうと思っていたので、それでもやっぱりすごいなと思いました。（腕とかどう思う？）ゴリラだなと思います」

（辰濱さんの同級生）「筋肉の話をしたりします。あれだけ努力して、いろいろ筋トレした人が日本一にならない訳がないと思いました」

辰濱さんは来年春に高校を卒業した後は、福岡のスポーツ系の専門学校へ進学予定です。これからの目標は？

（辰濱海静さん）「19歳から23歳のカテゴリーで1位を取って、世界大会に行く」

スポーツ心理学や栄養学を学び、将来は徳之島に戻って来たいと話す辰濱さん。世界大会に出場できれば、後輩たちにとっても大きな目標となるかもしれません。

