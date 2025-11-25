USJ「情報解禁予告」2つのビジュアル公開→考察合戦が過熱 「ええええええええええええー！」「ま、まさか…」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）が25日、公式Xで「情報解禁予告」を行い、考察合戦が過熱している。
【写真多数】25周年のUSJ、大阪どまんなか御堂筋で感謝
「11月26日（水）正午Coming soon…」と、2つのビジュアルを投稿。「#ユニバーサル・クールジャパン」と記しており、アニメやゲーム関連とのコラボ発表が予想される。
1つ目のビジュアルは、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドが描かれ、「んん!?ハリドリを見つめるあやしい影!?」「とばり?!」など多数の声。
2つ目のビジュアルは、書物などが描かれ、多くは花びらに注目して「ええええええええええええー！」「ま、まさか…」などの声が寄せられた。
一方で「全然わかんないや」という声もあり、「正午が待ち遠しすぎる」と期待が高まっている。
