家庭で余っている食料品を集め、支援を必要とする人に届ける「フードドライブ」。年末年始を前に25日から県内100か所以上で食料品の寄付の受け付けが始まりました。



箱の中に詰められていくレトルト食品やお菓子など。食料品を集め、年末年始にかけて支援を必要とする子どもや家庭に届ける「フードドライブ」です。



きょうから県内で食料品の寄付の受け付けが始まりました。





寄付をした人は（60代）「レトルトの混ぜご飯の素をいただいたんですけど家では食べ切れないので。ここへ持ってきました」寄付を受け付けているのは缶詰やレトルト食品など常温保存ができ、賞味期限が1か月以上で未開封のものなどに限ります。物価高やコメ不足の影響で集まる食料品は年々減っているということです。♪県県民文化部こども若者局白鳥風美 主事 000202「ご家庭や企業などで余っている食品が少なくなっていると思いますが缶詰1つからでも大歓迎ですので多くの方にご協力いただきたい」県は来月12日まで、県庁のほか市町村の社会福祉協議会、長野市のテレビ信州本社など100か所以上で食料品の寄付を受け付けています。＃＃＃＃＃