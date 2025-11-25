Dream Ami、真っ赤なワンピースで登場 増上寺に映える
歌手のDream Ami（37）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。真っ赤なワンピースで境内に姿を見せた。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
Amiはトレードマークとも言える金髪を後ろにくくって登場。増上寺は緑色にライトアップされ、真っ赤な衣装が映えた。今作で使用されている楽曲について「リズミカルで聞いた瞬間から踊りたくなる。自分らしく輝いていいんだよというメッセージが込められた楽曲になっている」と太鼓判を押した。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントにはAmiのほか、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、三宅健太、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
Amiはトレードマークとも言える金髪を後ろにくくって登場。増上寺は緑色にライトアップされ、真っ赤な衣装が映えた。今作で使用されている楽曲について「リズミカルで聞いた瞬間から踊りたくなる。自分らしく輝いていいんだよというメッセージが込められた楽曲になっている」と太鼓判を押した。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントにはAmiのほか、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、三宅健太、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。